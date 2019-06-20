2019-06-20T19:47:22+03:00
Происшествия

«На лице скука, внутренняя агрессия»: Физиогномист оценила поведение младшего сына хоккеиста Максима Соколова на похоронах матери

Психолог и эксперт невербального поведения крайне удивлена реакцией подозреваемого по делу об убийстве Ирины Соколовой [видео]
Анна СВЕТЛАКОВА
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Сын выглядел очень отстраненоСын выглядел очень отстраненоФото: Иван МАСЛОВ
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В Петербурге на Вокловском кладбище близкие и родственники попрощались с убитой женой экс-голкипера СКА Максима Соколова Ириной. В последний путь ее проводили десятки человек. Многие не сдерживали эмоций: слезы на глазах были и у главы семейства Максима. А вот поведение подозреваемого по уголовному делу младшего сыны супругов Антона (имя изменено – прим.ред.) удивило многих.

У школьника был отстраненный вид, да и держался он очень сдержанно. Но наблюдатели - не эксперты в этой области, поэтому прокомментировать реакцию сына на похороны матери мы попросили психолога-физиогномиста, эксперта по невербальному поведению Светлану Филатову. Мы выслали Светлане фото и видеоматериалы с траурной церемонии для изучения...

Антон покинул церемонию до ее окончания Фото: Иван МАСЛОВ

Антон покинул церемонию до ее окончанияФото: Иван МАСЛОВ

- Это похороны его мамы, да?! – еще раз переспросила Светлана Филатова. – Ну, вообще, конечно, очень странно. Нет, естественно, каждый человек реагирует по-своему. Кого-то осуждать за это нельзя. Но как-то он очень сильно абстрагирован. Может, он еще не отдает себе отчет, что мамы уже нет?! Либо его это вообще никак не беспокоит. Вообще странно, конечно. Очень странно.

- Какие эмоции вы увидели?

- Ему скучно. Конечно, может, он просто знает, что его снимают в этот момент, и из-за этого у него досада. Но я во всяком случае увидела две вещи: досаду и скуку. А вот когда он подходил целовать мать, то быстро отскочил. Как ошпаренный совсем…

Сын погибшей отказался комментировать уголовное дело Фото: Иван МАСЛОВ

Сын погибшей отказался комментировать уголовное делоФото: Иван МАСЛОВ

- О чем говорят его руки? Все время они в одном положении.

- Скрещивание рук в районе паховой области - это защита. Особенно у мужчин. Это интуитивно у них проявляется. Он очень закрыт, не дает никаких эмоций. Вообще меня в целом очень сильно удивило его поведения. Может, это саботирующая позиция, когда ты не хочешь, чтобы видели твои настоящие эмоции. Может, поэтому он закрылся, из-за этого обозлился. Эти эмоции могли быть реакцией на съемку.

- Он может быть тем человеком, который убил мать?

- Я боюсь что-то предполагать. Но меня очень сильно удивляет, что у него нет эмоций. Если бы он защищал мать, как говорят, по одной из версий, мать была бы ему дорога. Когда теряешь человека, за которого ты заступался, у тебя всегда есть эмоции. Было бы чувство вины, что ты не смог защитить. Он просто закрылся. Тело его здесь, а мысли - нет. И он думает явно не о том, что потерял родного человека. Во всяком случае, он это не демонстрирует. Я ожидала другой реакции. Если ребенок теряет мать – у него печаль. У сына Ирины она есть, но не так много, как у окружающих.

Школьник, по словам эксперта, защищается Фото: Иван МАСЛОВ

Школьник, по словам эксперта, защищаетсяФото: Иван МАСЛОВ

- А как обычно реагируют дети на смерть матери?

- У каждого ребенка своя реакция. Иногда дети просто убегают от этого, информацию в себя не впускают. Какое-то время живут, не показывая эмоций, а потом их прорывает. Может, и в данном случае так. Это не самая частая реакция. Самая частая реакция - это, конечно, слезы. Все равно, когда ты теряешь близкого человека, особенно маму, эмоции должны быть. Здесь же - стена. Внутренняя агрессия. Непонятно. Тут сложно делать выводы. Чудовищная история.

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Хоккеист Максим Соколов с младшим сыном пришел попрощаться с убитой женой.Иван МАСЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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