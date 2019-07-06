«Они не допустили катастрофы планетарного масштаба»: В Петербурге простились с погибшими на подлодке АС-31 моряками

«Лучшему папе». Венок с такой надписью у многих еще долго будет стоять перед глазами. Эту дату официально не объявляли - попрощаться с погибшими моряками подлодки АС-31 планировали лишь самые близкие. Но неофициально место и время похорон знали все: однокурсники, друзья, знакомые, военнослужащие морского флота и простые горожане. 14 офицеров погибли в Баренцевом море, защищая других членов экипажа. Они вывели гражданского и вернулись обратно, задраив свой отсек. Они боролись с пожаром до конца и ушли героями.

Собираться на кладбище люди начали за несколько часов до церемонии прощанияФото: Артем КИЛЬКИН

«ЛИБО ВМЕСТЕ ПОБЕЖДАЮТ, ЛИБО ВМЕСТЕ ПОГИБАЮТ»

На Серафимовском кладбище в Петербурге еще за час до начала похорон стали появляться сотни людей. К началу их было уже больше тысячи. Церемония была закрыта лишь для фотографов и операторов. Но попрощаться с героями мог каждый. Поэтому вереницы скорбящих заполнили все кладбище до отказа. Пришедших охраняло оцепление из сотрудников ОМОНа, МВД, военной полиции и Росгвардии. Бойцы рассредоточились по всему периметру вдоль могил, чтобы не допустить никаких провокаций.

Проститься с моряками пришли родственники и сослуживцыФото: Артем КИЛЬКИН

Родственников погибших моряков заводили военные. Каждый раз при криках: «Жена идет, мать пришла» огромная толпа мгновенно, как по щелчку, расступалась. Близких героев-подводников встречали в оглушительной тишине, которую прерывал лишь плач женщин и детей. На кладбище стоял стойкий, головокружительный запах валерьянки. Рядом с самого утра дежурили несколько машин скорой. Их помощь понадобилась еще до начала похорон. То одного, то другого врачи, взяв под руки, выводили с кладбища. Где-то слышался детский плач и крики: «Папа, папа!».

Многие не могли сдержать слезФото: Артем КИЛЬКИН

Проститься со своими товарищами пришли сотни моряков. Военные тихо перешептывались: «Помнишь Соловьева? С нами ведь учился! Настоящий мужик был! Они задраили себя. А сыновей их помнишь? Они где-то тут…». Но, увидев скорбящих родственников, они тут же замолкали.

Прощание с погибшими героями проходило со всеми военными почестями. Стройной шеренгой моряки внесли на своих плечах открытые гробы с погибшими моряками. Они были накрыты российским флагом, а на крышках виднелись скрещенные кортик и ножны. Пришедших проститься с офицерами встречал военный оркестр и стройные шеренги бойцов.

Родственников погибших сопровождали военныеФото: Артем КИЛЬКИН

- Мы пришли проститься с героями, погибшими при выполнении боевой задачи в Баренцевом море, - прервал тишину распорядитель похорон. - 14 светлых, безгрешных героев. Сегодня самое время вспомнить слова великого Героя Советского союза Магомеда Гаджиева: «Нигде нет и не может быть такого равенства перед лицом смерти, как среди экипажа подводной лодки, где все вместе либо побеждают, либо все погибают». Они ценою своей жизни спасли своих товарищей, не допустили катастрофы планетарного масштаба. Это безграничное мужество. Россия по праву гордится вашим бесстрашием, умом, талантом, мужеством. С горечью мы прощаемся с нашими товарищами. В истории военно-морского флота навсегда ваши имена, до конца выполнивших свой воинский долг, из глубин шагнувших в бессмертие.

На прощание пришли сотни моряковФото: Артем КИЛЬКИН

«СУРОВЫЙ МОРСКОЙ ЗАКОН»

Проститься с героями приехало все военное руководство.

- Следуя суровым морским законам, они ценой своей жизни спасли жизни других, предотвращая гибель судна, - взял слово заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов. - Так могут поступить только настоящие герои, только русские моряки. Родина высоко ценит ваш поступок. Здесь с нами родные и близкие погибших. Родители, жены, дети. Вы все наши друзья, а мы с вами - один экипаж. В таких тяжелейших условиях выковывается суровый морской характер. Мы будем воспитывать будущее поколение на ваших примерах.

Больше тысячи людей пришли проститься с подводникамиФото: Артем КИЛЬКИН

Главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов рассказал родственникам погибших о своей последней встрече с моряками.

- У нашего флота самая лучшая техника, корабли становятся лучше, но не в одной стране мира нет таких людей, как у нас, - выразил соболезнования адмирал. - Полтора месяца назад, проверяя готовность экипажа, я проверял молодых, здоровых и искренне любящих свои семьи и свое дело офицеров флота. Я руководил подъемом наших ребят. Не должны в мирное время погибать люди. Но служба подводника связана с риском. Беда пришла в семьи, беда пришла в вооруженные силы. Мы должны сплотиться. У этого экипажа остались семьи, дети. Надо помнить об ушедших: пока мы помним, они с нами, они живут. Никакими словами нельзя выразить это горе. Мы никогда не забудем.

"Моей единственной любви"Фото: Артем КИЛЬКИН

Своими воспоминаниями о моряках поделился и начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ Алексей Буриличев.

- Это действительно был лучший экипаж, они прошли много. Они любили свой корабль, - пояснил Алексей Витальевич. - Многие из них этот корабль строили и испытывали его. Я плавал с ними, я знаю их. Мне очень трудно так прощаться с ними. Это были отлично подготовленные и знающие свое дело люди. Я виделся с ними за два часа до отхода. Мы постояли, поговорили, поделились планами на будущее. Подводная служба тяжелая. Мы сделаем все, чтобы не прощаться с нашими товарищами вот в такой обстановке, а прощаться в строю.

Церемония прощания длилась несколько часовФото: Артем КИЛЬКИН

РОДСТВЕННИКОВ УСПОКАИВАЛИ ВАЛЕРЬЯНКОЙ

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал, что имена героев будут увековечены.

- Это большая потеря, - выразил соболезнования Беглов. - Мы будем помнить своих героев. Их именами будут названы улицы и школы, их имена будут высечены на стенах главного морского собора в Кронштадте. Низкий поклон родителям.

Родственники попрощались с погибшими морякамиФото: Артем КИЛЬКИН

Молитву за упокой и отпевание офицеров провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий прямо на кладбище. Во время исполнения государственного гимна маршировала рота почетного караула. Моряков проводили тремя холостыми залпами в небо. После этого началась самая тяжелая часть церемонии – возложение цветов к могилам. Дольше всех возле них оставались плачущие вдовы и дети. Их успокаивали врачи водой и валерьянкой. Некоторым понадобилась помощь. Их уводили в кареты «скорой помощи».

Всех моряков наградили посмертноФото: Артем КИЛЬКИН

Тысячи людей несли венки от экипажей других подлодок, от однокурсников, от жен, матерей и детей. Погибших моряков АС-31 хоронили рядом с подводниками подлодки «Курск», затонувшей в августе 2000 года. На этом месте после возведут памятник. Вполне возможно, что его проект разработает тот же архитектор, что делал скульптуру для «Курска». Возложение цветов завершил духовой оркестр.

Уходят лучшиеФото: Артем КИЛЬКИН

На церемонии прощания вспомнили всех моряков поименно. Четверым из них посмертно присвоено звание Героя России. Высшей награды удостоились капитаны 1 ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин и Константин Сомов, а также капитан 2 ранга, спасший гражданского на судне, Дмитрий Соловьев.

Моряков похоронили рядом с подводниками "Курска"Фото: Артем КИЛЬКИН

«У ГЕРОЯ ОСТАЛАСЬ БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНА»

У погибшего Героя России Дмитрия Соловьева осталась жена и двое детей. Супруга подводника беременна третьим ребенком. Андрей Воскресенский был зятем контр-адмирала, начальника Учебного центра ВМФ в Сосновом Бору Владимира Бедердинова. В 1979 году Владимир Арифуллович совершил переход вокруг Земли в подводном положении через пролив Дрейка на Камчатку. Капитан 1 ранга Денис Опарин - был единственным сыном начальника военной части в Петергофе, в которой и служили погибшие подводники. Его отец также Герой России.

Они погибли, спасая другихФото: Артем КИЛЬКИН

Орденами Мужества посмертно награждены: капитаны 1 ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Константин Иванов, Герой России Николай Филин и командир подлодки, Герой России Денис Долонский. Также капитан 2 ранга Александр Авдонин, капитаны 3 ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, капитан-лейтенант Михаил Дубков и подполковник медицинской службы Александр Васильев.

Сотни венков от близких, сослуживцев и друзейФото: Артем КИЛЬКИН

Почти у всех моряков остались дети. У некоторых из них - трое...

- Я с Дмитрием Соловьевым в 99 году поступил в Военно-морской инженерный институт в Пушкине, - рассказал о своем друге после церемонии прощания Дмитрий Размыслов. - Мы поддерживали отношения, он приезжал к нам в гости в отпуск с семьей. А 1 числа случилась трагедия. Мы всем взводом пришли проводить Дмитрия в последний путь. Это мой друг. Он мог много, что еще сделать, но не сделал. Обидно. Это тяжело, зная его семью, его супруга беременна третьим ребенком, ей скоро рожать. Мы ее поддержали. Служба у него была секретная, Но я знаю, что он спас гражданского. Вывел его и сам вернулся. Во время нашей учебы парни более патриотично ко всему относились. Дмитрий всегда был отзывчивый, выполнял все команды, был строгий. Он посчитал нужным спасти человека и остаться с товарищами, несмотря на положение в его семье. Он сделал, так как он сделал. Он был подводником и есть.

У Дмитрия Соловьева жена беременна третьим ребенком

С Дмитрием его друг в последний раз виделся в прошлом году. Он рассказал, что летом 2019 года купит своей жене новую машину. Но не успел.

Герой России Николай ФилинФото: Артем КИЛЬКИН

Многим родственникам потребовалась помощь врачейФото: Артем КИЛЬКИН

Погиб один из лучших экипажейФото: Артем КИЛЬКИН

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