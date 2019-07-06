Семьям погибших подводников передали Звезды Героев России и Ордена Мужества

Сегодня, 6 июля, на Серафимовском кладбище в Петербурге состоялась траурная церемония прощания с погибшими 1 июля в Баренцевом море моряками. Во время похорон семьям, потерявшим своих родных, передали высшие государственные награды – Звезды Героя России и Ордена Мужества.

- В ходе траурной церемонии семьям погибших моряков-подводников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации были переданы высшие государственные награды - Звезды Героя Российской Федерации и Ордена Мужества, - сообщило Минобороны.

Офицеров, погибших во время пожара на подводной лодке АС-31, похоронили на Серафимовском кладбище, рядом с монументом экипажа подлодки «Курск», которая затонула в 2000 году. На церемонии прощания собрались более тысячи человек. Среди них: самые близкие родственники, друзья и товарищи, коллеги по подводной службе, официальные лица.

Похороны прошли в закрытом режиме, посторонних на церемонию не пускали. За этим внимательно следили сотрудники полиции, военной полиции, ОМОН и Росгвардия.

На подводной лодке АС-31 в Баренцевом море 1 июля во время пожара погибли 14 офицеров, среди которых семь капитанов первого ранга, двое из которых ранее были удостоены звания Героев России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

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