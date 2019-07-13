«Аномальных явлений» станет больше: ученые спрогнозировали изменения погоды в ближайшие годы

Все лето Санкт-Петербург лихорадит: то «тропический» ливень превратит улицы в реки, то в пригородных районах выпадет град величиной с перепелиное яйцо, то повиснут над центром облака причудливой формы, то жители окраин снимут на видео зарождающийся смерч. Чтобы выяснить, что происходит с погодой, «Комсомолка» в Петербурге» поговорила с учеными - синоптиками и астрономами. Держитесь крепче, в ближайшие годы нас ждет еще много потрясений.

ЗИМА КОРОЧЕ, ЛЕТО ДЛИННЕЕ

Синоптики отмечают: сами по себе погодные аномалии - вполне нормальное явление. Все на свете спрогнозировать невозможно. Однако в последнее время они резко участились. Причем не только в Северной столице.

- За двадцать лет количество опасных погодных явлений на территории России увеличилось в два раза, - отмечает профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин. - И не только на территории России, кстати говоря. Во всем мире аномальные засухи, смерчи, наводнения и прочее ежегодно наносят разным странам ущерб в сотни миллиардов долларов.

Соскучились по "тропическим" ливням? Не горюйте - если верить синоптика, в ближайшие годы они будут посещать нас чаще.Фото: Артем КИЛЬКИН

Причин у происходящего несколько. Если рассматривать короткие периоды - а для климатологов это от года до ста лет, - можно с уверенностью заявить, что на планету надвигается глобальное потепление. С 1900 года температура на Земле повысилась более чем на один градус. Величина, казалось бы, смехотворная. Но не забывайте - речь идет о глобальной температуре.

- Простой пример, - продолжает Валерий Николаевич. - За последние 140 с небольшим лет зима в Санкт-Петербурге и Ленобласти стала на месяц короче - теперь она начинается позже и заканчивается раньше. За счет этого удлинились остальные сезоны. Особенно лето - к нему прибавилось около двадцати дней.

За последние 140 лет зима стала короче на месяц. И сократится еще больше в ближайшие годы.Фото: Олег ЗОЛОТО

ПОЧЕМУ ОШИБАЮТСЯ СИНОПТИКИ

Глобальное потепление рождает и аномалии, о которых мы рассказывали выше. Если опустить все нюансы и тонкости, разобраться в которых у человека без специального образования не получится, физика процесса будет выглядеть так: из-за парникового эффекта нижние слои атмосферы (несколько сот метров от поверхности Земли) нагреваются. В то же время верхние слои, напротив, охлаждаются, чтобы сохранился баланс радиации. На стыке температур атмосферное давление резко увеличивается, воздушные массы начинают быстро перемещаться - усиливаются так называемые турбулентные процессы. А они уже, в свою очередь, создают циклоны, вихри, смерчи и прочие опасные явления.

- Отмечу, это только один из факторов, - рассказывает наш собеседник. - На самом деле их существует огромное множество. Но результат неизменный - температура растет, а количество погодных аномалий увеличивается по всему миру.

Но нет худа без добра - лето, наоборот, удлинилось, и станет еще длиннее.Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за этого, кстати, возникают и ошибки в прогнозах, на которые часто жалуются петербуржцы: синоптики обещают, скажем, солнце и ясное небо, а по факту идет проливной дождь. Аномальные явления на то и аномальные, что предсказать их очень сложно, даже при нынешнем уровне развития технологий. «Тропический» дождь, пролившийся на Петербург 8 июля, например, можно было спрогнозировать максимум за десять часов до начала.

- Если же говорить в общем, то в ближайшие годы в Петербурге и Ленобласти будет становиться теплее, - отмечает эксперт. - Зима будет сокращаться дальше, лето,напротив, увеличиваться. Что касается осадков - снега, дождей, то их предсказать намного сложнее. Ясно одно: аномалии никуда не денутся, напротив, они будут возникать все чаще и чаще. Причем абсолютно любые: от очередных «тропических» ливней до града, засух и прочего.

Слабым утешением может стать лишь то, что вместе с Санкт-Петербургом от переменчивой погоды мучается весь остальной мир.Фото: Артем КИЛЬКИН

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

БУДЕТ ЛИ НОВЫЙ ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД?

Хабибулло Абдусаматов, заведующий сектором космических исследований Солнца Пулковской обсерватории РАН, дает другой прогноз. По его мнению, в ближайшие 40 лет Землю ждет глобальное похолодание, которое продлится до начала XXII века.

- Климат зависит прежде всего от мощности солнечного излучения, - отмечает ученый. - Если Солнце долго излучает больше энергии - на Земле становится теплее, если меньше - холоднее. Так было на протяжении, по крайней мере, последних восьми тысяч лет, так остается и сегодня.

По словам Абдусаматова, готовить летом надо не сани, а шубу и варежки - ведь через каких-нибудь 40 лет на Земле начнется "Малый ледниковый период".Фото: Артем КИЛЬКИН

Мощность излучения, по словам Абдусаматова, снижается с 1990 года. Получается, энергии от Солнца Земля берет меньше, а сама отдает в космос столько же, сколько и раньше. За счет этого температура снизится. Сначала этот процесс будет почти незаметным, но к 2043 году (плюс-минус одиннадцать лет) достигнет максимума. А начиная с 2060-х наступит так называемый малый ледниковый период. Нет, шапкой льда планета не покроется, и мамонты с саблезубыми тиграми на ней вряд ли заведутся. Но все равно будет неприятно.

- Нечто подобное уже было в 1645-1715 годах, - продолжает наш собеседник. - Когда Темза, Сена и каналы Голландии замерзали, морозы уничтожали посевы, а люди массово перебирались туда, где теплее. По некоторым данным, отдельные северные страны тогда потеряли до половины населения - частью из-за миграции, частью из-за смертей от холода и болезней.

Хабибулло Абдусаматов уверен - все климатические сдвиги на планете происходят из-за Солнца. Фото: из личного архива Х. Абдусаматова

Одним словом, что нам в ближайшие годы подкинет космос, сказать трудно. Ясно одно: надеяться на спокойную погоду не стоит.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ШВЕЙЦАРЦЫ ПРОРОЧАТ НАМ КЛИМАТ СОФИИ

Швейцарская лаборатория Crowther Lab опубликовала на днях большое исследование, в котором попыталась предсказать, как в будущем изменится температура в разных городах мира. По данным ученых, в Санкт-Петербурге через тридцать лет самый жаркий месяц станет теплее на 6,1 градуса, а климат в целом будет максимально похож на климат Софии - столицы Болгарии.

- На самом деле прогноз очень сомнительный, - отмечает Валерий Малинин. - Я бы даже сказал, невозможный - слишком уж сильное повышение температуры. Да, с годами у нас определенно будет становиться теплее, но не такими быстрыми темпами.

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