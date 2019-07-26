2019-07-26T14:38:47+03:00
Звезды

«Детский сад»: В соцсетях пристыдили Шнурова и Собчак за похабные стихи

Звезды шоу-бизнеса опустились до оскорблений «ниже пояса»
Лилия КОЗЛОВА
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В соцсетях пристыдили Шнурова и Собчак за стихи про "дряблые попы"В соцсетях пристыдили Шнурова и Собчак за стихи про "дряблые попы"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Заклятые друзья или враги телеведущая Ксения Собчак и музыкант Сергей Шнуров продолжают неустанно цепляться друг к другу, «переписываясь» публикациями оскорбительных стихов. Выдающимся и изящным поэтическим сражением это не назвать. Звезды шоу-бизнеса давно перешли на оскорбления, то обсуждая «грязное белье» друг друга, акцентируя внимание на то, кто с кем спит, то бурное прошлое, то части тела. Шуточки про «Собчак похода на лошадь», а «Шнуров – алкоголик», уже прошли, и теперь в бой вышла тяжелая артиллерия – «пятая точка» телеведущей.

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Шнуров назвал попу Собчак рыхлой и плоской
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В своем последнем пассаже рок-музыкант не поленился и даже записал видео, в котором он декларирует стихи о «рыхлой, дряблой, плоской» попе Ксении Анатольевны. «Спустить на тормозах» такое светская львица не смогла и настрочила целую поэму о болезни Шнурова под названием «анальная фиксация». Хотя сама слово «попа», используя разные синонимы, в стихотворении употребила 15 раз.

«В жуткую ночь после вечера хмурого

Что нарушает Сережин уют?

Дряблые ж*** приходят за Шнуровым!

Плоские ж*** уснуть не дают!

Можно сказать: Ну, какая нам разница?

Я же во всем разобраться хочу:

Если кумира преследуют задницы,

Может, ему обратиться к врачу?

Рано Сергею готовить надгробие.

Ж*** преследуют! Это же жесть!

Лечат же где-то у нас ж***фобию?

Может, в Швейцарии клиники есть?

Вылечить нужно любимчика нации.

Шнуров, мы можем и денег собрать.

Из-за дурацкой анальной фиксации

Глупо таким молодым умирать!

Я по ночам от сочувствия вою.

Хочешь послушать сужденье мое?

Ж***, Сергей, у тебя – с головою,

Ж*** давно поселилась в нее.

Ж** *поёт твоим голосом хриплым,

Ж*** стишки новостные строчит,

Публика к этому даже привыкла –

Хлопает, топает, «браво!» кричит.

Бить по больному больного так низко…

Я – не про маленький член, хорошо?

Знаешь причину ухода Дениски?

С ж**** поссорился – вот и ушёл!

Шнуров не слушает. Он – под кроватью

Пьяный вхломину дрожит в темноте,

Ж*** к нему подбирается, кстати,

Рыхлая в гнусной своей наготе!

Ж*** потом и во сне он увидел,

Утром – писал свои стихо-труды,

В них ни за что мою ж*** обидел.

Ж*** – обиделась, мне – до ....балды!» - опубликовала Собчак в Instagram.

Часть восторженных верных фанатов, безусловно, начали сыпать комплиментами остроумие Собчак. Однако если бы в Instagram можно было бы ставить «не нравится», то неизвестно, в какую сторону бы перевесила оценка. Многие подписчики застыдили телеведущую и музыканта, которые «словно дети» пишут нелепые гадости друг другу.

- Детский сад - вторая четверть. Раздули из мухи слона. Заблокируйте (в Instagram, прим. редакции) друг друга, а то на радость идиотам свои дурные посты строчите с Шнуром на пару, - предложил один из пользователей соцсети.

А ведь действительно, Шнуров с Собчак не могут проигнорировать очередной выпад друг друга и ведут себя, словно обиженные дети, высказывают мнение в соцсетях. Накал произошел после того, как телеведущая взяла откровенное интервью в постели у экс-жены Сергея Матильды Шнуровой. Некоторые предположили, что их, возможно, связывало нечто большее, чем дружба. От того страсти так горячи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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