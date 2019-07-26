«Детский сад»: В соцсетях пристыдили Шнурова и Собчак за похабные стихи
Заклятые друзья или враги телеведущая Ксения Собчак и музыкант Сергей Шнуров продолжают неустанно цепляться друг к другу, «переписываясь» публикациями оскорбительных стихов. Выдающимся и изящным поэтическим сражением это не назвать. Звезды шоу-бизнеса давно перешли на оскорбления, то обсуждая «грязное белье» друг друга, акцентируя внимание на то, кто с кем спит, то бурное прошлое, то части тела. Шуточки про «Собчак похода на лошадь», а «Шнуров – алкоголик», уже прошли, и теперь в бой вышла тяжелая артиллерия – «пятая точка» телеведущей.
В своем последнем пассаже рок-музыкант не поленился и даже записал видео, в котором он декларирует стихи о «рыхлой, дряблой, плоской» попе Ксении Анатольевны. «Спустить на тормозах» такое светская львица не смогла и настрочила целую поэму о болезни Шнурова под названием «анальная фиксация». Хотя сама слово «попа», используя разные синонимы, в стихотворении употребила 15 раз.
«В жуткую ночь после вечера хмурого
Что нарушает Сережин уют?
Дряблые ж*** приходят за Шнуровым!
Плоские ж*** уснуть не дают!
Можно сказать: Ну, какая нам разница?
Я же во всем разобраться хочу:
Если кумира преследуют задницы,
Может, ему обратиться к врачу?
Рано Сергею готовить надгробие.
Ж*** преследуют! Это же жесть!
Лечат же где-то у нас ж***фобию?
Может, в Швейцарии клиники есть?
Вылечить нужно любимчика нации.
Шнуров, мы можем и денег собрать.
Из-за дурацкой анальной фиксации
Глупо таким молодым умирать!
Я по ночам от сочувствия вою.
Хочешь послушать сужденье мое?
Ж***, Сергей, у тебя – с головою,
Ж*** давно поселилась в нее.
Ж** *поёт твоим голосом хриплым,
Ж*** стишки новостные строчит,
Публика к этому даже привыкла –
Хлопает, топает, «браво!» кричит.
Бить по больному больного так низко…
Я – не про маленький член, хорошо?
Знаешь причину ухода Дениски?
С ж**** поссорился – вот и ушёл!
Шнуров не слушает. Он – под кроватью
Пьяный вхломину дрожит в темноте,
Ж*** к нему подбирается, кстати,
Рыхлая в гнусной своей наготе!
Ж*** потом и во сне он увидел,
Утром – писал свои стихо-труды,
В них ни за что мою ж*** обидел.
Ж*** – обиделась, мне – до ....балды!» - опубликовала Собчак в Instagram.
Часть восторженных верных фанатов, безусловно, начали сыпать комплиментами остроумие Собчак. Однако если бы в Instagram можно было бы ставить «не нравится», то неизвестно, в какую сторону бы перевесила оценка. Многие подписчики застыдили телеведущую и музыканта, которые «словно дети» пишут нелепые гадости друг другу.
- Детский сад - вторая четверть. Раздули из мухи слона. Заблокируйте (в Instagram, прим. редакции) друг друга, а то на радость идиотам свои дурные посты строчите с Шнуром на пару, - предложил один из пользователей соцсети.
А ведь действительно, Шнуров с Собчак не могут проигнорировать очередной выпад друг друга и ведут себя, словно обиженные дети, высказывают мнение в соцсетях. Накал произошел после того, как телеведущая взяла откровенное интервью в постели у экс-жены Сергея Матильды Шнуровой. Некоторые предположили, что их, возможно, связывало нечто большее, чем дружба. От того страсти так горячи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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