Стало известно, когда похоронят погибшего в США боксера Дадашева

Жена боксера Максима Дадашева почти закончила сбор всех документов, которые нужны для перевозки тела спортсмена на родину в Петербург. Напомним, Максим скончался в Вашингтоне в больнице после боя с пуэрториканцем Матиасом. Предварительно, во время поединка у Дадашева случился инсульт, но он продолжал драться, превозмогая боль. Это обернулось для него трагедией. Бой остановили после 11 раунда - об этом попросил американский тренер Дадашева, заметив, что тот уже не может держаться на ногах.

По пути в раздевалку Дадашев потерял сознание. У него произошел сильнейший отек мозга. Врачи провели спортсмену трепанацию мозга, но спасти его не удалось. По словам медиков, у боксера не выдержало сердце. Он скончался на глазах у супруги, которая успела приехать в Америку из Санкт-Петербурга.

Максим переехал в США несколько лет назадФото: СОЦСЕТИ

Максим Дадашев рос в бедной семье. Вместе с братом он жил в общежитии, их мать работала уборщицей, а отец водителем. Максим был женат, воспитывал двухлетнего сына. Он продолжал драться, по словам друзей, чтобы заработать денег для своей семьи. Хотя все это время он рисковал собой. Как оказалось, еще 10 лет назад боксер переболел вирусным менингитом. Был в реанимации. В тот момент, и врачи, и тренер отговаривали спортсмена продолжать спортивную карьеру, но тот не смог отказаться.

Супруга Максима Дадашева заканчивает сбор документовФото: СОЦСЕТИ

Супруга Максима до сих пор в США. Все это время женщина занималась оформлением документов, разрешающих транспортировать тело мужа в Россию.

- Что касается возвращения тела Максима в Петербург, никакой задержки нет, - объяснил "КП-Петербург" экс-тренер Максима Руслан Дотдаев. - Осталось получить справку о том, что никакой инфекции нет. В воскресенье никто не работал, поэтому справку получим сегодня. Примерная дата похорон Максима Дадашева - четверг-пятница, 1 или 2 августа. Точное время, когда можно будет проститься со спортсменом, станет известно позже.

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