2019-07-29T18:04:31+03:00
Происшествия

Стало известно, когда похоронят погибшего в США боксера Дадашева

Супруга спортсмена уже собрала все необходимые документы для транспортировки тела в Россию [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Максим Дадашев бился до концаМаксим Дадашев бился до концаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жена боксера Максима Дадашева почти закончила сбор всех документов, которые нужны для перевозки тела спортсмена на родину в Петербург. Напомним, Максим скончался в Вашингтоне в больнице после боя с пуэрториканцем Матиасом. Предварительно, во время поединка у Дадашева случился инсульт, но он продолжал драться, превозмогая боль. Это обернулось для него трагедией. Бой остановили после 11 раунда - об этом попросил американский тренер Дадашева, заметив, что тот уже не может держаться на ногах.

По пути в раздевалку Дадашев потерял сознание. У него произошел сильнейший отек мозга. Врачи провели спортсмену трепанацию мозга, но спасти его не удалось. По словам медиков, у боксера не выдержало сердце. Он скончался на глазах у супруги, которая успела приехать в Америку из Санкт-Петербурга.

Максим переехал в США несколько лет назад Фото: СОЦСЕТИ

Максим переехал в США несколько лет назадФото: СОЦСЕТИ

Максим Дадашев рос в бедной семье. Вместе с братом он жил в общежитии, их мать работала уборщицей, а отец водителем. Максим был женат, воспитывал двухлетнего сына. Он продолжал драться, по словам друзей, чтобы заработать денег для своей семьи. Хотя все это время он рисковал собой. Как оказалось, еще 10 лет назад боксер переболел вирусным менингитом. Был в реанимации. В тот момент, и врачи, и тренер отговаривали спортсмена продолжать спортивную карьеру, но тот не смог отказаться.

Супруга Максима Дадашева заканчивает сбор документов Фото: СОЦСЕТИ

Супруга Максима Дадашева заканчивает сбор документовФото: СОЦСЕТИ

Супруга Максима до сих пор в США. Все это время женщина занималась оформлением документов, разрешающих транспортировать тело мужа в Россию.

- Что касается возвращения тела Максима в Петербург, никакой задержки нет, - объяснил "КП-Петербург" экс-тренер Максима Руслан Дотдаев. - Осталось получить справку о том, что никакой инфекции нет. В воскресенье никто не работал, поэтому справку получим сегодня. Примерная дата похорон Максима Дадашева - четверг-пятница, 1 или 2 августа. Точное время, когда можно будет проститься со спортсменом, станет известно позже.

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Смерть на ринге: почему Максим Дадашев не остановил бой.Кадры боксерского поединка российского боксера Максима Дадашева и мексиканца Субриэла Матиаса пересматривают миллионы людей. 319 пропущенных ударов. Тренер, умоляющий признать поражение и остановить бой. И гордое «нет» нашего спортсмена. И почти у всех возникает законный вопрос: почему же Максим продолжал драться, почему не признал поражение? Ведь бокс – это такой же вид спорта. И как в каждом спорте здесь есть победитель и проигравший. И это не позор. Это нормально. По другому в спорте не бывает. Чтобы понять причины этой трагедии, мы решили узнать историю боксера Максима Дадашева поближе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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