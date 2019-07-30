Прощай, чемпион: Боксера Максима Дадашева похоронят 4 августа в Петергофе
Жена боксера Максима Дадашева, погибшего после боя в США, определилась с датой похорон любимого мужа. Напомним, спортсмен скончался в больнице после трепанации черепа. В реанимацию он попал сразу после поединка с пуэрториканцем Матисом. По предварительным данным, у Дадашева произошел инсульт, затем отек мозга. Тем не менее Макс продолжал бой до 12 раунда. Официальная причина смерти Дадашева - остановка сердца.
Максим Дадашев жил в США уже несколько лет, а до этого выступал и тренировался в родном Петербурге. Семья спортсмена жила бедно, поэтому бои для него были билетом в лучшую жизнь. В 18 лет Дадашев, по словам первого тренера, переболел менингитом. Из-за этого медики его отговаривали продолжать спортивную карьеру. Но ради семьи он снова стал выступать на ринге, чтобы заработать деньги.
Максим Дадашев раньше жил и тренировался в ПетербургеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
В США сбором документов для перевозки тела Дадашева занималась его супруга Елизавета. На это ушла неделя. И вот только сейчас она озвучила дату похорон Максима.
- Прощание с моим мужем состоится в воскресенье 4 августа в 9 утра в Петергофском морге Николаевской больницы, - написала жена в официальном Инстаграме Дадашева. - Хочу сказать огромное спасибо друзьям Максима, спортсменам и всем людям, которые сами объединились и пытаются в память о Максе помочь мне и сыну - советами, сочувствием, средствами.
Супруга добавила, что поддержка "дает ей возможность поверить, что в этом мире есть еще и что-то доброе".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Он перенес менингит с осложнениями»: Еще 10 лет назад и врачи, и тренер умоляли боксера Дадашева уйти из спорта
«Комсомолка» узнала, ради чего спортсмен 33 минуты умирал на ринге (подробности)
«Ушел как воин»: В США скончался российский боксер Максим Дадашев
Спортсмен после боя перенес трепанацию черепа, но спасти его не удалось (подробности)
Российский боксер Максим Дадашев находится в критическом состоянии после боя с Субриэлем Матиасом
Спортсмен находится в критическом состоянии (подробности)
«Макс всегда шел до конца»: Бывший тренер боксера Дудашева рассказал, почему боец не хотел останавливать поединок
Спортсмен из Петербурга после боя с мексиканцем перенес трепанацию черепа (подробности)
Смерть на ринге: почему Максим Дадашев не остановил бой.Кадры боксерского поединка российского боксера Максима Дадашева и мексиканца Субриэла Матиаса пересматривают миллионы людей. 319 пропущенных ударов. Тренер, умоляющий признать поражение и остановить бой. И гордое «нет» нашего спортсмена. И почти у всех возникает законный вопрос: почему же Максим продолжал драться, почему не признал поражение? Ведь бокс – это такой же вид спорта. И как в каждом спорте здесь есть победитель и проигравший. И это не позор. Это нормально. По другому в спорте не бывает. Чтобы понять причины этой трагедии, мы решили узнать историю боксера Максима Дадашева поближе.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Боксер Максим Дадашев умер после боя в Америке»