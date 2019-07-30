2019-07-30T18:02:32+03:00
Спорт

Прощай, чемпион: Боксера Максима Дадашева похоронят 4 августа в Петергофе

Супруга спортсмена поблагодарила всех, кто помогал ей с организацией перевозки тела из Америки в Россию
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Супруга назвала дату похорон Максима ДадашеваСупруга назвала дату похорон Максима Дадашева
Изменить размер текста:

Жена боксера Максима Дадашева, погибшего после боя в США, определилась с датой похорон любимого мужа. Напомним, спортсмен скончался в больнице после трепанации черепа. В реанимацию он попал сразу после поединка с пуэрториканцем Матисом. По предварительным данным, у Дадашева произошел инсульт, затем отек мозга. Тем не менее Макс продолжал бой до 12 раунда. Официальная причина смерти Дадашева - остановка сердца.

Максим Дадашев жил в США уже несколько лет, а до этого выступал и тренировался в родном Петербурге. Семья спортсмена жила бедно, поэтому бои для него были билетом в лучшую жизнь. В 18 лет Дадашев, по словам первого тренера, переболел менингитом. Из-за этого медики его отговаривали продолжать спортивную карьеру. Но ради семьи он снова стал выступать на ринге, чтобы заработать деньги.

Максим Дадашев раньше жил и тренировался в Петербурге Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Максим Дадашев раньше жил и тренировался в ПетербургеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В США сбором документов для перевозки тела Дадашева занималась его супруга Елизавета. На это ушла неделя. И вот только сейчас она озвучила дату похорон Максима.

- Прощание с моим мужем состоится в воскресенье 4 августа в 9 утра в Петергофском морге Николаевской больницы, - написала жена в официальном Инстаграме Дадашева. - Хочу сказать огромное спасибо друзьям Максима, спортсменам и всем людям, которые сами объединились и пытаются в память о Максе помочь мне и сыну - советами, сочувствием, средствами.

Супруга добавила, что поддержка "дает ей возможность поверить, что в этом мире есть еще и что-то доброе".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он перенес менингит с осложнениями»: Еще 10 лет назад и врачи, и тренер умоляли боксера Дадашева уйти из спорта

«Комсомолка» узнала, ради чего спортсмен 33 минуты умирал на ринге (подробности)

«Ушел как воин»: В США скончался российский боксер Максим Дадашев

Спортсмен после боя перенес трепанацию черепа, но спасти его не удалось (подробности)

Российский боксер Максим Дадашев находится в критическом состоянии после боя с Субриэлем Матиасом

Спортсмен находится в критическом состоянии (подробности)

«Макс всегда шел до конца»: Бывший тренер боксера Дудашева рассказал, почему боец не хотел останавливать поединок

Спортсмен из Петербурга после боя с мексиканцем перенес трепанацию черепа (подробности)

Смерть на ринге: почему Максим Дадашев не остановил бой.Кадры боксерского поединка российского боксера Максима Дадашева и мексиканца Субриэла Матиаса пересматривают миллионы людей. 319 пропущенных ударов. Тренер, умоляющий признать поражение и остановить бой. И гордое «нет» нашего спортсмена. И почти у всех возникает законный вопрос: почему же Максим продолжал драться, почему не признал поражение? Ведь бокс – это такой же вид спорта. И как в каждом спорте здесь есть победитель и проигравший. И это не позор. Это нормально. По другому в спорте не бывает. Чтобы понять причины этой трагедии, мы решили узнать историю боксера Максима Дадашева поближе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Боксер Максим Дадашев умер после боя в Америке»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Амбулатория и школа в Вартемягах: Новые соцобъекты появляются в Ленобласти
Под Тосно вооруженные преступники ограбили автозаправку
Стало известно, от чего в 2018 году чаще всего умирали петербуржцы
Лето кончилось, не начавшись: Температура в июле в Петербурге была на 4 градуса ниже нормы
Жизнь без гражданства: 14-летняя петербурженка доказывает право на паспорт
На Петербург обрушилась стена холодного ливня
В Янино открыли новое пожарное депо
Полиция Петербурга ищет мужчину, устроившего резню в бизнес-центре «Лидер»
В Петербурге назвали самый популярный автобусный маршрут 2019 года
С 31 июля на три недели ограничат проезд по Благовещенскому мосту
Под «Мостом глупости» в Петербурге застряла юбилейная 170-я «Газель»
Дерни за косичку: В петербургском метро появились поручни из женских волос
Нелегального водителя Яндекс.Такси с купленными в Молдавии правами поймали в Санкт-Петербурге