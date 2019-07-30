Прощай, чемпион: Боксера Максима Дадашева похоронят 4 августа в Петергофе

Жена боксера Максима Дадашева, погибшего после боя в США, определилась с датой похорон любимого мужа. Напомним, спортсмен скончался в больнице после трепанации черепа. В реанимацию он попал сразу после поединка с пуэрториканцем Матисом. По предварительным данным, у Дадашева произошел инсульт, затем отек мозга. Тем не менее Макс продолжал бой до 12 раунда. Официальная причина смерти Дадашева - остановка сердца.

Максим Дадашев жил в США уже несколько лет, а до этого выступал и тренировался в родном Петербурге. Семья спортсмена жила бедно, поэтому бои для него были билетом в лучшую жизнь. В 18 лет Дадашев, по словам первого тренера, переболел менингитом. Из-за этого медики его отговаривали продолжать спортивную карьеру. Но ради семьи он снова стал выступать на ринге, чтобы заработать деньги.

Максим Дадашев раньше жил и тренировался в ПетербургеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В США сбором документов для перевозки тела Дадашева занималась его супруга Елизавета. На это ушла неделя. И вот только сейчас она озвучила дату похорон Максима.

- Прощание с моим мужем состоится в воскресенье 4 августа в 9 утра в Петергофском морге Николаевской больницы, - написала жена в официальном Инстаграме Дадашева. - Хочу сказать огромное спасибо друзьям Максима, спортсменам и всем людям, которые сами объединились и пытаются в память о Максе помочь мне и сыну - советами, сочувствием, средствами.

Супруга добавила, что поддержка "дает ей возможность поверить, что в этом мире есть еще и что-то доброе".

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