Радиации нет: петербургский Роспотребнадзор опровергает слухи об ухудшении фона в городе

Между Северодвинском, где 8 августа на военном полигоне взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка от ракеты, и Санкт-Петербургом – чуть больше семисот километров. Однако – спустя три дня – волнения дошли и до города на Неве. В соцсетях и мессенджерах начала активно распространяться информация о радиации, которую, якобы, несет к Северной столице грозовой фронт.

- Надо срочно выпить 44 капли йода, растворенные в половине стакана воды или молока, - такой «рецепт» профилактики кочует по интернету. – Детям дать 22 капли.

Страх, у которого глаза велики, некоторых уже заставил схватиться за пузырьки, которые есть практически в каждой домашней аптечке.

- Йодопрофилактика проводится для защиты щитовидной железы, чтобы она набрала в себя стабильный йод, а не захватывала радиоактивные его изотопы, - объясняет у себя на странице в соцсети врач северодвинской станции скорой медицинской помощи Дмитрий Патраков. - При этом передозировка препаратами йода намного опасней его недостатка. Ни в коем случае нельзя пить 5% настойку йода в чистом виде - получите ожоги слизистой и кучу других неприятностей. Если выпить 44 капли, как советуют на просторах интернета, вы получите огромную дозу. Для сравнения одна таблетка «Йодомарина 200» содержит 200 мкг йода, а одна капля спиртовой настойки 1250 мкг.

Отметим, даже в инструкции к йоду отмечено – максимальная разовая доза для взрослых 20 капель, для детей – старше 5 лет – 3-5 капель. Растворять его можно только в молоке. И показаний для приема йода внутрь не так много – атеросклероз или третичный сифилис.

Не рекомендуют пить йод и в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Как минимум потому, что на данный момент не видят для этого поводов. В ведомстве опровергли данные об ухудшении радиационной обстановки на территории Санкт-Петербурга. Его мониторят непрерывно, вне зависимости от наличия рисков или угроз.

- По состоянию на 11 августа 2019 года радиационная обстановка в Санкт-Петербурге стабильная и соответствует многолетним значениям контролируемых радиологических показателей, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Независимые порталы тоже показывают нормальный фон.

Добавим, в "Росатоме" все же признали, что после взрыва реактивного двигателя было повышение радиационного фона в два раза, длилось оно около часа. Но заверили, что . И длилось не более часа, никаких остаточных радиоактивных загрязненией не зарегистрировано.

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