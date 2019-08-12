«С теми, кто идет против священника, случается плохое»: Мать младенца заявила об угрозах игумена после скандального крещения

Скандал после крещения годовалого малыша в Мариенбургской церкви уже облетел всю Россию. Мать ребенка заплатила за проведение таинства, но на ее глазах священник начал применять силу, чтобы провести обряд. Кадры жестокого крещения малыша попали на видео. На них ребенок кричит, плачет и сопротивляется. Игумен не останавливается, берет малыша за голову и окунает в священную воду. Но тут мать не выдерживает и бежит на истошные крики своего ребенка, чтобы остановить процедуру. Гатчинский батюшка же не реагирует и продолжает таинство.

«НАНЕС ТРАВМЫ РЕБЕНКУ»

- Священнослужитель сказал матери после крещения, что это произошло потому, что они якобы не знают молитв, - рассказала "КП-Петербург" подруга матери ребенка, опубликовавшая шокирующее видео, Виктория. - Мерзкие кадры, от которых я лично рыдаю! У меня не хватает слов, я в бешенстве, я в растерянности.

Поведение Игумена Фотия во время крещение годовалого малыша в Мариенбургской церкви возмутило не только обывателей, но и представителей Гатчинской епархии.

После скандала объявились и другие мамы, оставшиеся недовольны способом крещения детейФото: СОЦСЕТИ

- Епископ Митрофан расстроен этим видео, - пояснили в Гатчинской епархии. - Почти возмущен.

Крещением заинтересовались и в Санкт-Петербугской митрополии.

- Это случай вопиющий. Никто защищать этого человека не будет. Это все очень печально, - пояснила «КП» руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

«МАТЬ САМА ВИНОВАТА»

Сам же игумен себя виноватым не считает. По мнению служителя храма, родители малыша, устроившего жуткий крик, лишь помешали крещению. Ведь, как считает Фотий, ребенок никаких травм не получил. По его словам, если бы "мама поменьше истерик закатывала, все бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто". Священник заверил, что за 26 лет службы насмотрелся подобного рода «эксцессы». По его словам, во время крещения некоторые родители и вовсе падают в обморок.

Однако, как заявляет мама ребенка, после крещения у малыша остались телесные повреждения: ссадины и ушибы. Мать ребенка обратилась в полицию. Женщина уверена: ее сын не единственный пострадавший от рук игумена.

Игумен не отдал матери ребенка, когда она прибежала к сыну на помощь

- После произошедшего с нами мне позвонили две женщины, рассказали, что с их малышами этот же священник тоже плохо обошелся на крещении, - заявила «Комсомолке» мама пострадавшего малыша Анастасия.

«ТАИНСТВО МОЖНО ПРОВОДИТЬ МЯГЧЕ»

Священнослужители тоже не остались в стороне. Для них крещение ребенка игуменом стало предметом для обсуждения того, как нужно проводить таинство. Дьякон Андрей Кураев пояснил, что троекратное окунание действительно принято во всем христианском мире, однако если ситуация не позволяет погружения с головой, то лучше просто полить ее святой водой.

- В семинарии специально учат, как держать малыша при крещении. Похоже, Фотий вообще в семинарии не учился. Риск действительно есть: в 70-м году священник утопил полуторамесячного малыша в купели, - отметил дьякон Кураев. - Это уже тараканы в голове этого батюшки, что он считает, будто правильное крещение проходит только с окунанием головы, а не просто полили водичкой. По этому поводу у Русской церкви есть разное мнение. Мы все считаем, что если есть возможность – лучше полное погружение. Если нет – настаивать на этом не стоит. Тем более в такой странной форме, как это произошло здесь.

Игумен Фотий себя виновным не считаетФото: СОЦСЕТИ

Кураев считает, во всем вина священника: он был во взвинченном состоянии и нервозность передалась матери и малышу. Вместо того, чтобы пытаться «запихнуть» ребенка в купель, ему следовало отдать его матери и подождать, пока тот успокоится.

«ОТСТРАНЕН НА ГОД»

Действия священника осудила и областной детский омбудсмена Тамара Литвинова.

- Уполномоченный осуждает действия священника, как физического лица, нанесшего травмы ребенку, - заявила Тамара Литвинова. - Независимо от статуса, никакое физическое лицо не вправе причинять ущерб и наносить травмы ребенку.

Тем не менее, Уполномоченный в данный момент в ситуацию вмешиваться не планирует. Московский Патриархат также уже прокомментировал ситуацию и осудил чрезмерные действия игумена.

Фотий отстранен от службы на год

После случившегося священника отстранили от служения на один год.

- Уже принято решение о том, что игумену Фотию запрещается проводить священнослужения, - рассказали «КП-Санкт-Петербург» в пресс-службе Гатчинской епархии. – Пока что на год, но это предварительный срок. В зависимости от поведения священника он может увеличиться. Чтобы человек осознал свои ошибки, должно пройти какое-то время, так что посмотрим, к чему мы в итоге придем.

В епархии при этом отметили, что раньше никаких официальных жалоб на игумена не было. Проверкой действий Фотия также займется следственный комитет и полиция.

«ИЗВИНИЛСЯ С САРКАЗМОМ»

Сама мать ребенка Анастасия уже провела встречу с игуменом в епархии. По ее словам, он так и не раскаялся.

- Заявление в следственный комитет я уже подала, - пояснила «КП» Анастасия. - И сейчас я у следователя. Мы заполняем заявление с моих слов. И дальше будет решаться, будет ли уголовное дело. Но о наказании со стороны закона я уже не думаю. Я хочу отстранить его от церкви на всю жизнь. Он не считает себя виновным.

На встрече игумен, по словам Анастасии, угрожал ей.

- Он извинился, но с сарказмом, - удивляется мать ребенка. - Угроза была такая: «У вас что-то в жизни произойдет. С людьми, которые идут против священников, всегда что-то плохое случается». Сын получил небольшие телесные повреждения из серии царапин. Медики говорят, что у ребенка, скорее всего, шок. Да, он испугался. Но невролог мне не требуется.

Жестокое крещение ребенка в Ленобласти.

По словам мамы, ранее игумена уже должны были отстранить.

- На встречу в епархию пришла женщина, которая в феврале крестила ребенка. Ей тоже говорили, что священник отстранен, - поделилась мать ребенка.

Еще одной недовольной крещением своего ребенка оказался мать из Гатчины Вероника.

- Сначала этот батюшка начал хамить крестным родителям и обзывать, сказал, что они крестными не будут, а потом, когда дошло дело до купели, он издевался просто над ребенком, примерно также, как у вас на видео, только моему сыну было 3 месяца и голову он не держал, - пояснила Вероника. - Ударил крестом сына в нос, расцарапал, швырял его, я бы сказала, топил в этой купели. Я начала кричать: "Что вы делаете? Ребенок даже голову не держит!". Отвратительный день, вспоминать больно до слез, нас унизили, издевались над ребенком, который захлебывался этой водой, унизили крестных, а крестная мама была беременна на больших сроках, ее он довел до истерики. На следующий день я приехала на причастие с сыном, и он сказал, какая я грешница, зачем мне вообще церковь.

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