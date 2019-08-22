2019-08-22T08:57:42+03:00
Общество

Петербургские врачи-реаниматологи прилетели в Турцию для помощи пострадавшей на отдыхе девочке

Российские специалисты на месте оценят состояние 12-летней петербурженки, которая едва не утонула в бассейне отеля
Петр КИБЕР
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Петербургские врачи помогут девочке, которая едва не утонула в бассейне турецкого отеля.Петербургские врачи помогут девочке, которая едва не утонула в бассейне турецкого отеля.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Власти Санкт-Петербурга приняли решение направить в Турцию бригаду врачей-реаниматологов. Они на месте должны оценить состояние 12-летней девочки, пострадавшей на отдыхе. В ночь на 22 августа российские медики уже прибыли на турецкую землю и с утра отправятся в клинику, где лежит юная петербурженка, об этом сообщают источники «КП-Петербург» в Смольном.

Напомним, что инцидент с семьей отдыхающих из Северной столицы произошел 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме. Девочка нырнула в бассейн, но выплыть не смогла, так как ее руку засосало в дренажную трубу.

Спасать дочь бросился отец и постояльцы гостиницы. Через несколько минут они вместе выломали пластиковую трубку и смогли вытащить ребенка. К этому моменту девочка уже не дышала. Прибывшие на вызов врачи скорой помощи смогли запустить сердце пострадавшей, которое останавливалось трижды.

Отдых в Турции для семьи из Петербурга обернулся кошмаром. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Отдых в Турции для семьи из Петербурга обернулся кошмаром.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Сейчас юная петербурженка находится о одной из турецких клиник в состоянии комы. Пока транспортировать ее нельзя. 21 августа состоялась большая видеоконференция с участием лечащих врачей, а также российских медиков, на которой решались вопросы лечения.

Теперь ситуацию на месте оценят опытные реаниматологи из Санкт-Петербурга. К решению проблемы подключены все необходимые ведомства, в том числе МИД России и администрация Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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