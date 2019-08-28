«Крестить он больше не будет»: Петербурженка хочет навсегда отстранить священника Фотия от службы за травмирование ее сына

Священник Фотий, который стал фигурантом скандального крещения годовалого малыша в Мариенбургской церкви а Гатчине, может избежать уголовного наказания. После того, как во время таинства игумен жестоко окунал в купель ребенка, так что оставил на нем синяки и царапины, мать мальчика написала заявление в полицию. Однако будет возбуждено дело или нет, пока еще не известно.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Новый поворот в деле игумена Фотия 00:00 00:00

- Заявление подано, но с делом меня еще не знакомили, - рассказала «КП-Петербург» Анастасия, мама годовалого ребенка. – Мне сказали, что месяц будет сбор информации, потом уже меня вызовут. Я думаю, что уголовное дело не заведется, так как этот случай не подпадает под статьи об угрозе жизни или тяжкие увечья.

По словам женщины, скандал очень быстро замялся. Сразу же после того крещения, которое произошло 10 августа, Гатчинская епархия принесла свои извинения, чего нельзя сказать о Фотие. Вместо слов примирения петербурженка услышала от священника лишь сарказм и нотки угрозы. Тем не менее, в митрополии осудили действия Фотия и в итоге его отстранили от службы на год.

- Я была бы довольна, если бы его совсем отстранили от службы. Ведь через какое-то время он вернется и будет продолжать, - заявила мама малыша. - Но сажать его или наказывать часами какими-то я не собираюсь.

По словам Анастасии, епархия дала ей понять, что даже после того, как отстранения Фотия от службы закончится, проводить обряды крещения он больше не сможет. Максимум, читать записки. Кроме того, двери церквей в Ленинградской области для игумена тоже будут закрыты.

- В принципе, вряд ли кто-то будет его брать на службу с таким прошлым. Мне дали понять, что для священника это и так суровое наказание.

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