Миллионы за «Багрова»: Создатели «Брата-3» продают роли в фильме

Идеологи создания картины «Брат-3», которая должна стать продолжением культовых фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2», продолжают эпатировать публику. Бывший участник группировки «Ленинград», шоумен Стас Барецкий и продюсер проекта Вадим Горжанкин не мудрствуя лукаво предлагают купить роли в из фильме. Причем все - от главной до эпизодической.

- Вы начинающий актер или человек далекий от кино, но хотите попробовать себя в заметной роли в самом ожидаемом фильме 2020 года? Или просто желаете сделать оригинальный подарок любимому человеку? Специально для вас мы предлагаем приобрести разноплановые роли в фильме «Брат-3», - говорится на промо-сайте картины.

Тут же висит и прайс: 5 миллионов надо отдать за главную роль (один из желающих уже нашелся, его фото опубликовано тут же), 2,5 миллиона стоит стать актером второго плана, а за мелькание в эпизоде, просят и вовсе «мелочь» - 500 тысяч рублей.

Данила Багров (герой Сергея Бодрова) смотрит на происходящее с грустной и ироничной ухмылкой.Фото: кадр из фильма

Такой подход объясняется просто: денег на съемки у создателей нет и затраты они намерены окупить за счет спонсорства, продакт плейсмента (скрытой рекламы брендов) и, собственно, продажи ролей. Ничего зазорного в этом Барецкий и Горжанкин не видят.

- В своё время у Балабанова тоже не было денег на фильм, и он снимал, как мог, теперь мы делаем то же самое, - объясняют свою позицию авторы «Брата-3»

Надо сказать, что актерский состав, также опубликованный на сайте, поражает своей пестротой. Здесь - Бари Алибасов и весь состав группы «На-На», что объясняется просто - Вадим Горожанкин является PR-директором музыкантов. Кроме того легко узнать героя рекламы 90-х Леню Голубкова (актер Владимир Пермяков), скандально известную героиню ток-шоу Диану Шурыгину и артиста трэш-фильма «Зеленый слоник» и участника шоу экстрасенсов Сергея Пахомова (Пахома).

Актерский состав будущего творения поражает. Фото: brat-3.ru

Когда начнутся съемки фильма - неизвестно, но на широкий кинопрокат его создатели не рассчитывают: «Наша задача - максимально честно рассказать о своем времени». Ленту, если ее все же снимут, выложат в открытый доступ на Ютубе. Для всех, как говорится.

Напомним, что о проекте резко высказывались снявшиеся в первых фильмах Виктор Сухоруков, Ирина Салтыкова, а также вдова Алексея Балабанова. А министр культуры России Владимир Мединский просил не упоминать об этом проекте в его присутствии и в СМИ вообще.

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