2019-10-16T13:37:27+03:00
Общество

Донна Роза вернулась на родину: Петербургские граффитисты нарисовали портрет Александра Калягина в Сан-Паулу

Изображение советского актера в образе из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя», появилось на одной из улиц бразильского города [видео]
Петр КИБЕР
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Портрет Донны Розы д’Альвадорес пояывился на улицах Сан-Паулу. Фото: vk.com/myhoodisgoodПортрет Донны Розы д’Альвадорес пояывился на улицах Сан-Паулу. Фото: vk.com/myhoodisgood
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Жаль, но жители Сан-Паулу никогда не поймут той невероятной иронии, которую выражает портрет советского актера Александра Калягина в образе Донны Розы д’Альвадорес из всеми любимой комедии «Здравствуйте, я ваша тетя» на улицах бразильского города. Именно такой рисунок появился здесь усилиями петербургских граффитистов из команды HoodGraff.

- Бабс Баберлей на родине. Сан-Паулу, Бразилия 2019, - говорится в подписи к видео, опубликованном в группе «ВКонтакте» художников.

Напомним, что по сюжету комедии герой Калягина - проходимец и бродяга Бабс Баберлей выдает себя за богатую тетушку из Бразилии, которую ждет юный английский племянник. «Я Дона Роза из Бразилии, где много-много диких обезьян», - кто не помнит знаменитой фразы из фильма?

Добиваться расположения дамы тут же начинают несколько поклонников, которых блестяще сыграли Армен Джигарханян и Михаил Козаков. В итоге обман раскрывается, приезжает настоящая Донна Роза и несчастный бродяга вновь оказывается на улице.

Впрочем, вряд ли кто-нибудь из жителей Сан-Паулу когда-нибудь смотрел это кино. Поэтому оценить портрет смогут только наши соотечественники, которых попутным ветром занесло в далекую южноамериканскую страну.

Самая известная работа петербургских граффитистов - "Брат" у площади Александра Невского. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Самая известная работа петербургских граффитистов - "Брат" у площади Александра Невского.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Напомним, что «кисти» художников из HoodGraff принаждлежит такое известное граффити, как портрет Сергея Бодрова в образе главного героя фильма «Брат» у площади Александра Невского в Петербурге, закрашенные портреты Станислава Черчесова и Юрия Шевчука, множество других работ в городе, а также в России и мире.

Петербургские граффитисты "вернули" Донну Розу из "вашей тети" в Бразилию.Видео: ВК HoodGraff / vk.com/myhoodisgood

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Граффитисты перерисуют героя фильма «Брат» на свой страх и риск, но больше не будут работать в Петрбурге в ближайшее время (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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