«Разум не примет вашу и нашу с вами гибель»: Бабушка «главного пассажира А321» написала послание своей погибшей семье

Четыре года назад, 31 октября 2015 года, рейс А321, летевший из Шарм-эль-Шейха в Петербург, рухнул над Синайским полуостровом. В России не нашлось тех, кого бы не задела случившаяся трагедия. В авиакатастрофе погибли 224 человека. Символом рейса 9268 стала десятимесячная девочка, фотография которой облетела весь мир. Снимок был сделан мамой малышки Татьяной Громовой, которая запечатлела, как дочка смотрит на самолеты в аэропорту.

В той катастрофе погибла вся семья Громовых: мать, отец и их дочка Дарина. Даже спустя 4 года бабушка с дедушкой "главного пассажира рейса А321" не могут хотя бы на секунду забыть тот роковой день. В память о своих родственниках Елена Громова написала большое послание погибшим родственникам, в котором призналась, что лишилась самой большой ценности.

Всю семью Громовых похоронили в Пушкине.Фото: Тимур ХАНОВ

- Любимки, роднульки. Боль и любовь. Четыре года вы и мы с вами в разлуке, - поделилась Елена Громова на своей странице в социальной сети. - Какой временной отрезок. Самый микроскопический, который можно представить в сравнении с тем, что вы могли оставить в продолжение вашей с нами жизни - продолжение рода с потрясающей генетикой. Вот та ценность, которую вырвали из вашего и нашего сердца. Милые наши. Вы всегда с нами. Навсегда. Мы любим вас.

Елена Громова призналась, что до сих не может поверить в случившееся.

- Невыносимо принимать действительность, которой уже почти четыре года, - пишет Елена Алексеевна. - Сердце подсказывает, что это навсегда. Ну, а разум. Разум не принимает и никогда не примет и не простит вашу и нашу с вами гибель.

Ей было всего 10 месяцевФото: СОЦСЕТИ

Бабушка "главного пассажира А321" вспомнила и то, как воспитывала своего сына.

- Мы воспитывали нашего мальчика в любви. И он всегда это знал. И сегодня мы его любим. Любите детей! Они в своем взрослении обязательно будут отдавать родительскую любовь в свое продолжение жизни. Лапушки наши навсегда, - подытожила Елена.

Также Елена Громова поблагодарила всех сочувствующих: "Милые мои! Дорогие и уже такие близкие люди! Знаю, знаю все ваши искренние посылы памяти наших роднулек. Очень сложно писать, особенно с приближающейся черной датой для нашей семьи. Но я благодарна всем вам, несущим память и самые светлые, настоящие чувства к ребятам. Ведь они живы в ваших сердцах, памяти, они живы. Они живут в нас, они рядом с нами, с вами! Навсегда! Навсегда! Навсегда! Самое сердечное материнское спасибо за память".

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