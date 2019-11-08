2019-11-08T19:26:49+03:00
Происшествия

После убийства ребенка детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре переименуют и отремонтируют

Саму группу, в которой занимался погибший мальчик, расформировали. Родители перевели своих малышей в другие учреждения [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Детский сад переименуют после трагедии Фото: СКРДетский сад переименуют после трагедии Фото: СКР
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Детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре теперь ассоциируется только с произошедшей там трагедией. Кровавое нападение на ребенка произошло 31 октября. 36-летний Денис Поздеев спокойно прошел с ножом мимо охраны, поднялся на второй этаж и напал на одного из спящих мальчиков. Убийца достал нож и перерезал 6-летнему мальчику Артему (имя изменено - прим.ред.) горло.

Ребенок был из хорошей семьи. Мама мальчика - сама воспитатель, но в другом детском саду. Папа - работает в местной нефтяной компании. В семьи есть еще старшая дочь, которая недавно пошла в школу. Мальчик любил играть в конструктор, был дружелюбным и мечтал стать космонавтом. Что же касается Поздеева, то, по его же словам, в тот день он выпил утром валерьянки с похмелья и якобы стал слышать голоса, которые приказали ему расправиться с малышом. Сейчас ему грозит пожизненное лишение свободы.

Убийца спокойно прогуливался по учреждению Фото: СКР

Убийца спокойно прогуливался по учреждению Фото: СКР

Для жителей Нарьян-Мара убийство ребенка стало шоком. Десятки горожан несли цветы к воротам детского сада. Горожане призывали даже линчевать преступника. И теперь родителя просто боятся вести своих малышей в "Сказку".

- 15 детей по желанию родителей перевелись в другой детсад "Семицветик", - рассказали "КП-Петербург" в департаменте образования Ненецкого автономного округа. - Еще один ребенок перешел в "Ромашку". Другие четверо малышей внутри детского сада "Сказка" ушли в соседнюю группу.

В следующем году Артемка должен был пойти в 1-ый класс. Фото: СОЦСЕТИ

В следующем году Артемка должен был пойти в 1-ый класс.Фото: СОЦСЕТИ

До конца года группа, в которой состоял убитый ребенок, будет закрыта. Власти решили провести ребрендинг детского сада.

- Сейчас обсуждается вопрос о переименовании детского сада, - пояснили в департаменте. - Также в детском саду будет проведен ремонт, обновлен интерьер, чтобы ни у кого не было ассоциаций с произошедшей трагедией.

Трагедия всколыхнула весь город Фото: vk.com/okrugodnakomanda

Трагедия всколыхнула весь город Фото: vk.com/okrugodnakomanda

Убил ребёнка в детском саду ради заклинания.«Надо было убить ребёнка. Маленького ребёнка. Чтобы заклинание сбылось»... Убийца 6-летнего малыша в Нарьян-Маре сказал, что на зверство его толкнула книга «про вечную жизнь»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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