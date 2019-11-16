Следственный комитет проверит историка Соколова на причастность к применению силы к студенту

В Петербурге студент пожаловался председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину на скандально известного историка Олега Соколова, который сейчас проходит по делу о громком убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. В субботу, 16 ноября, в Северной столице во время личного приема граждан руководителя управления, молодой человек рассказал о конфликте, произошедшем во время лекции доцента в 2018 году, во время которой к юноше была применена грубая физическая сила.

- Молодой человек рассказал, что по завершении лекции между ним, являвшимся слушателем, и лектором возникли разногласия, в результате чего по указанию лектора слушатель был выведен из аудитории с применением силы, - сообщает следственный комитет России.

Жертвой Олега Соколова стала 24-летняя Анастасия Ещенко - его аспиранта и "возлюбленная"Фото: скриншот с видео на youtube

По словам петербуржца, после инцидента он обратился в полицию, однако должных мер принято не было.

Александр Бастрыкин поручил руководству следственного комитета Петербурга изучить данный случай, а также внимательно изучить и проверить всю поступающую информацию, связанную с действиями лектора в различные годы в рамках расследуемого уголовного дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

Напомним, что доцент Олег Соколов проходит по делу об убийстве 24-летней возлюбленной, которую он застрелил и расчленил в своей квартире, а после пытался избавиться от останков тела, сбросив их в реку Мойку. Жуткое преступление, повергшее в шок всю страну, произошло в ночь с 7 на 8 ноября. На данный момент историк находится в СИЗО в ожидании завершения расследования и суда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744015" frameborder="0"></iframe> В Петербурге на Мойке прошел следственный эксперимент с участием доцента СПбГУ Соколовым.Олег ЗОЛОТО

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