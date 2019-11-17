2019-11-17T19:17:53+03:00
Звезды

Денис Мацуев выступил на закрытии Культурного форума в Петербурге

Он хотел отменить концерт из футбольного матча Россия-Бельгия, но ответственность перед зрителем победила [фото, видео]
Алена ЧИЧИГИНА
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Денис Мацуев выступил на закрытии Культурного форума в Петербурге. ФОТО: Виктория Атаманчук / ТАССДенис Мацуев выступил на закрытии Культурного форума в Петербурге. ФОТО: Виктория Атаманчук / ТАСС
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Международный культурный форум в Санкт-Петербурге завершился. Как и ожидалось, он стал самым масштабным мероприятием этой осени. Установлен рекорд: в этом году было 35 тысяч участников со всего мира.

В программе были дискуссии, лекции, мастер-классы, творческие встречи, кинопоказы, выставки, спектакли и концерты. За три дня с 14 по 16 ноября прошли десятки мероприятий. В последний день самыми массовыми стали мастер-класс представителя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова, и заключительный концерт в Санкт-Петербургской филармонии с участием Народного артиста РФ Дениса Мацуева. Отметим, эти мероприятия были бесплатными и попасть на ним мог любой участник форума.

Мацуев хотел отменить концерт из футбольного матча Россия-Бельгия, но ответственность перед зрителем победила Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Мацуев хотел отменить концерт из футбольного матча Россия-Бельгия, но ответственность перед зрителем победилаФото: Алена ЧИЧИГИНА

Знаменитый пианист был руководителем секции «Музыка». Он представил проекты, над которыми работал в последнее время. Один из них - новый зал Свердловской филармонии. Будущие интерьеры показали свердловский губернатор Евгений Куйвашев и замглавы архитектурного бюро Zaha Hadid Rachitects Кристос Пассас, которое является автором.

Еще одна сфера деятельности Дениса Мацуева - Благотворительный фонд «Новые имена» имени Иветты Вороновой, он является его президентом. В Петербурге пианист организовал концерт стипендиатов Фонда. Это мероприятие 16 ноября стало итогом работы в 2019 году.

Мацуев принял непосредственное участие в создании Челябинского симфонического оркестра Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Мацуев принял непосредственное участие в создании Челябинского симфонического оркестраФото: Алена ЧИЧИГИНА

Завершилось все концертом Мацуева и Челябинского симфонического оркестра под управлением Адика Абдурахманова. Стоит отдельно сказать, что это был дебют. Оркестр появился совсем недавно. И по инициативе Дениса.

- Я был изумлен, что в Челябинске не было своего оркестра, миллионный город, где есть любители классики, - поделился с корреспондентом "КП в Петербурге" Денис Мацуев. - Я решил исправить это недоразумение, хорошо, что справедливость восторжествовала. И мне очень приятно, что в Петербурге их очень тепло встретили. Петербургскую публику не обманешь, она очень взыскательная.

Маэстро отметил, что он даже хотел перенести начало концерта, ведь именно в это время в Санкт-Петербурге сборная России по футболу играла со сборной Бельгии на отборочном матче на чемпионат Европы 2020. Но ответственность перед зрителями и самим оркестром взяла верх. Вместе с Челябинским оркестром он исполнил Первый концерт и Первую симфонию Чайковского.

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Презентация Челябинского симфонического оркестра в рамках Культурного форума. Chelyabinsk Symphony Orchestra presentation at Saint-Petersburg Cultural Forum #denismatsuev #денисмацуев #matsuev #мацуев #челябинскийоркестр #текслер #санктпетербург #спбмкф2019 @alexeytexler.official #spbicf2019
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ИСТОЧНИК KP.RU

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