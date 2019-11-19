Адвокат: Доцент Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки-любовницы, пытался покончить с собой на глазах у следователя

Доцент Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней студентки-любовницы Анастасии Ещенко, не прекращает подливать масло в огонь, который не утихает вот уже неделю. Имя преподавателя СПбГУ теперь знает почти каждый в стране. Историк и кавалер Ордена почетного легиона застрелил свою возлюбленную после ссоры. Чтобы скрыть следы преступления, доцент расчленил тело девушки и по частям выкидывал в Мойку. Историк позже признался, что хотел избавиться от тела, а затем якобы планировал покончить с собой в костюме своего любимого полководца - Наполеона.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Версия убийства в состоянии аффекта в деле Олега Соколова рассыпается в прах 00:00 00:00

Недавно следователи и полицейские привозили Соколова для следственных действий в его квартиру на Набережной реки Мойки, где и произошло преступления. Преподаватель, уволенный после преступления, был в каске и бронежилете. И в это время Олег Соколов якобы хотел наложить на себя руки. Об этом сообщает адвокат доцента.

Олег Соколов обвиняется в убийстве студентки, с которой крутил романФото: СОЦСЕТИ

- Инцидент был не на следственных действиях, а в перерыве между следственными действиями, - утверждает адвокат Александр Почуев. - Действительно он пытался совершить суицид. Но сотрудники полиции пресекли попытку своевременно. Угроз для третьих лиц не было.

При этом адвокат Соколова напомнил, что доцент уже давно не хочет жить.

- Ранее Соколов неоднократно заявлял о своем намерении уйти из жизни и глубоком раскаяние в убийстве, в котором он сознался, - добавил Почуев. - Но защита не согласна с общественным мнением об однозначной его виновности до тех пор пока не будет вынесен обвинительный приговор.

Девушку убили в квартире на набережной мойкиФото: СОЦСЕТИ

Правда, действительно ли Олег Соколов хочет покончить с собой или это представление для публики, неизвестно.

- Такие люди с точки зрения общества опасны, - рассказал "КП-Петербург" психиатр Дмитрий Клевцов. - Сложность их психотипа в том, что понять, что у человека в голове очень сложно. Предсказать их поступки и мотивы почти невозможно. В этом основная проблема взаимодействия с такими людьми. Бывают люди, которые пытаются воздействовать на следователя. А защита таких людей – признать обвиняемых недееспособным. Здесь всячески будут использовать склонность человека к театрализованным розыгрышам, демонстративность. Вот он невменяемый, да его лечить надо! А на самом деле, человек может быть очень расчетлив. Зная, что он представляется экзальтированным человеком, это могут использовать. Дабы избежать суровое наказание. Но и исключать желание покончить с собой исключать тоже нельзя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744015" frameborder="0"></iframe> В Петербурге на Мойке прошел следственный эксперимент с участием доцента СПбГУ Соколовым.Олег ЗОЛОТО

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. Убийство на Мойке. Как уголовщина стала политикой? 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После новостей из Петербурга на ум приходят два романа — «Преступление и наказание» и «Идиот»

Николай Стариков и Виктор Ворсобин обсудили недавнее убийство в Петербурге, совершенное историком Соколовым, и как это связано с законом о домашнем насилии (подробности)

Рыдал, бился головой об стену: Доцент СПбГУ Соколов в суде устроил истерику и сказал, почему убил любовницу

Подозреваемый в расправе дал первые публичные показания после трагедии (подробности)

КСТАТИ

Психиатр-криминалист о «деле «Наполеона»: люди в состоянии аффекта ведут себя иначе

Михаил Виноградов в эфире Радио «Комсомольская правда» усомнился в оправданиях Соколова (подробности)

Психолог: Между Соколовым и его студенткой никаких отношений не было, это изначально было насилие

Исполнительный директор центра «Сестры» Надежда Замотаева рассказала о ситуации с домашним насилием и как это связано с делом историка Соколова (подробности)