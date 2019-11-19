«Воровали из музея сабли и пистолеты»: Историк вспомнил, как доцент Соколов в 90-е чуть не попал в колонию

«Преступление и наказание» Федора Достоевского в Петербурге обрело новую жизнь. Недалеко от дома, где жила старуха-процентщица из романа писателя, произошло чудовищное убийство. 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил свою 24-летнюю любовницу-аспирантку, а потом попытался утопить в реке ее останки. Своим преступлением ученый будто прорвал затычку, которая держала втайне все его темное прошлое. Первым делом всплыла история о том, как Олег Соколов, по словам знакомых, утопил корабль с молодым ученым на борту. Сейчас же историки приписывают Соколову еще одно возможное преступление – участие в хищениях из фонда Музея истории Петербурга в 90-е годы.

ОРДЕНА, МЕДАЛИ, ШПАГИ

Эта история прогремела в Северной столице в 99-ом году. Самого молодого хранителя Музея истории Петербурга Константина Карасева обвинили в хищении около тысячи экспонатов. Самыми заметные из них: орден Ушакова I степени, орден Нахимова I степени, царская медаль «За усердие» и царский орден «Святой Анны» III степени, наградная шпага барона Врангеля, трость Александра Герцена и сабля 19-го века. Среди похищенных вещей было и оружие времен Великой Отечественной войны.

Олег Соколов участвовал в исторических реконструкцияхФото: СОЦСЕТИ

Задержанные по этому делу, что интересно, увлекались исторической реконструкцией. Петроградский районный суд в 2001 году всех членов «банды» признал виновными и отправил в колонию. Карасев получил девять лет тюрьмы. Но потом приговор обжаловали, дело отправили на пересмотр и в 2004 году оно было прекращено. А всех обвиняемых, по сути, оправдали. Для оперативников такое решение было как гром среди ясного неба. Но вот историки уверены, что это было не случайно. Якобы в деле тогда фигурировал и будущий доцент Олега Соколов.

- Константин Карасев занимался военно-исторической реконструкцией и был знаком Соколовым, - рассказал «КП-Петербург» историк, пожелавший остаться анонимным. – Там разворовали все ценное, что есть. Вероятно, что у Карасева был куратор, который направлял его и помогал выбрать, что нужно брать в музее для продажи. А когда Константина поймали оперативники, тот перепугался и стал всех сдавать. Имена подельников он называл по своей записной книжки. В числе остальных прозвучало и имя Соколова.

Олег Соколов, по словам коллег, в 80-е утопил корабль с ученым Фото: Михаил Воробьев

«ПУГОВИЦЫ И ОРУЖИЕ ФРАНЦУЗСКОГО КОРОЛЯ»

Во время обысков, по словам историков, оперативники нагрянули и к Олегу Соколову.

- У него и нашли одни из самых редких экспонатов, украденных в музее, - утверждает собеседник «КП». - Это были дуэльные пистолеты, подарок короля Франции одной из наших императриц. Олег Валерьевич попал под подписку о невыезде. Он не смог из-за этого поехать в Швейцарию на 200-летие перехода Суворова через Альпы.

Олега Соколова не было в числе обвиняемых. Но, по словам историка, он мог быть в деле свидетелем.

- Дело замяли и прекратили его, - продолжает историк. - И Костя вышел на свободу. Соколов исчез, уехал в Москву. В 2010 году я общался с Росохранкультурой. И мне подтвердили, что Сир (так Соколова звали в реконструкторских кругах, - прим. ред.) проходил по делу, но его отмазывали. Соколов ведь везунчиком считал себя. Ему все сходило с рук. В том числе, и история с потоплением корабля. Если бы его тогда поймали, он бы не стал преподавателем в вузе!

Сейчас Соколов в СИЗОФото: Артем КИЛЬКИН

О причастности Соколова к этому делу намекнула и бывший депутат Госдумы Дарья Митина.

«Про «расчленителя» Олега Соколова мы, по-моему, за эту неделю узнали все, - написала на своей страницы в соцсети политик. - Но мне показалось забавным первое уголовное дело Сира. Тогда дело быстро замяли, переведя его из обвиняемых в свидетели, видимо, не желая портить жизнь хорошему человеку. Это было так называемое «пуговичное дело» о хищении из фондов исторического музея. 20 лет назад Соколов срезал с мундиров аутентичные пуговицы, заменяя их фуфлом. Разумеется, не с целью обогащения, а чтобы нашить на свой мундир».

В разговоре с корреспондентом «КП» бывший парламентарий рассказала, что узнала об этой истории от петербургского политика и издателя, который просил не называть своего имени. Тем не менее, с «Комсомолкой» ее источник согласился пообщаться.

Жена Олега Соколова, 1997 год Фото: из фильма про Соколова

- Давным-давно я слышал от разных людей, в разных интерпретациях эту историю, - пояснил политик. - Документов не видел, лично с Соколовым не знаком. Ходили слухи. Смеялись, что Сир крал пуговицу с мундира. Все были в курсе, что есть мутная история, связанная с Сиром и пуговицей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Дело развалили»

Сами сотрудники Музея истории Петербурга не смогли вспомнить доцента Соколова.

- Олег Соколов у нас не работал, - пояснил «КП-Петербург» экс-директор музея Борис Аракчеев. – Я не помню, чтобы эта фамилия была в том уголовном деле. Да люди, которые бы знали о том деле, тоже уже не работают в музе.

Анастасия Ещенко была убита в квартире доцентаФото: СОЦСЕТИ

Причастность Олега Соколова не смогли подтвердить и оперативники, занимавшиеся разработкой дела о хищениях из музея.

- Я не могу сейчас ничего комментировать, - пояснил «КП-Петербург» бывший оперуполномоченный, занимавшийся уголовным делом. Экс-силовик сейчас работает в службе безопасности одного из городских музеев. - Это было очень давно, может быть Соколов и проходил. Но я, честно говоря, не помню. Тем более, там все дело в итоге развалили.

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