«Это ожидаемо»: Адвокат доцента Соколова прокомментировал передачу уголовного дела для расследования в Москву

Уголовное дело 63-летнего доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве студентки-любовницы Анастасию Ещенко, прогремело на всю Россию. Из-за резонанса расследование поручили самым опытным следователям Петербурга. Преподаватель почти сразу же написал явку с повинной, а затем и отказался от права не свидетельствовать против себя. Историка вскоре взяли под усиленную охрану, сейчас его возят на следственные действия в каске и бронежилете.

Олег Соколов любил образ НаполеонаФото: СОЦСЕТИ

На Олега Соколова, застрелившего свою возлюбленную из обреза винтовки, возбудили уголовное дело. В суде адвокат просил оставить доцента под домашним арестом, но судья не согласился и взял историка под арест. Сразу же после этого ему предъявили обвинение в убийстве. Чуть позже появилась информация, что Олег Соколов мог убить Настю после ссоры, когда та легла спать. Сейчас это дело из-за массового резонанса могут передать для расследования в Москву.

Настю Ещенко убили в квартире доцентаФото: СОЦСЕТИ

- Защиту пока об этом (о передаче дела в Москву - прим.ред.) в установленном порядке следствие не извещало, - пояснил адвокат Соколова Александр Почуев. - Но это вполне ожидаемо, ввиду общественного резонанса и регулярных утечек подробностей составляющих тайну предварительного расследования. Я неоднократно сообщал следователю, он предпринимал надлежащие меры. Однако, в процессе расследования привлекается много специализированных служб и технический персонал, где утечки сложно исключить.

В самом Следственном комитете возможную передачу дела в Москву пока не комментируют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744015" frameborder="0"></iframe> В Петербурге на Мойке прошел следственный эксперимент с участием доцента СПбГУ Соколовым.Олег ЗОЛОТО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проклятье жен доцента Соколова: преподаватель охмурил школьницу, которая родила ему дочь и умерла в 30 лет

Одноклассники погибшей девушки не удивились, что в итоге ученый стал одним из самых известных маньяков страны (подробности)

Рыдал, бился головой об стену: Доцент СПбГУ Соколов в суде устроил истерику и сказал, почему убил любовницу

Подозреваемый в расправе дал первые публичные показания после трагедии (подробности)

КСТАТИ

Психиатр-криминалист о «деле «Наполеона»: люди в состоянии аффекта ведут себя иначе

Михаил Виноградов в эфире Радио «Комсомольская правда» усомнился в оправданиях Соколова (подробности)

Психолог: Между Соколовым и его студенткой никаких отношений не было, это изначально было насилие

Исполнительный директор центра «Сестры» Надежда Замотаева рассказала о ситуации с домашним насилием и как это связано с делом историка Соколова (подробности)