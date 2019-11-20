2019-11-20T13:06:42+03:00
Происшествия

«Это ожидаемо»: Адвокат доцента Соколова прокомментировал передачу уголовного дела для расследования в Москву

Расследованием истории убийства студентки Насти Ещенко может заняться центральный аппарат СКР
Роман ЛЯЛИН
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Олегом Соколовым могут заняться следователи из центрального аппарата СКРОлегом Соколовым могут заняться следователи из центрального аппарата СКРФото: Артем КИЛЬКИН
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Уголовное дело 63-летнего доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве студентки-любовницы Анастасию Ещенко, прогремело на всю Россию. Из-за резонанса расследование поручили самым опытным следователям Петербурга. Преподаватель почти сразу же написал явку с повинной, а затем и отказался от права не свидетельствовать против себя. Историка вскоре взяли под усиленную охрану, сейчас его возят на следственные действия в каске и бронежилете.

Олег Соколов любил образ Наполеона Фото: СОЦСЕТИ

Олег Соколов любил образ НаполеонаФото: СОЦСЕТИ

На Олега Соколова, застрелившего свою возлюбленную из обреза винтовки, возбудили уголовное дело. В суде адвокат просил оставить доцента под домашним арестом, но судья не согласился и взял историка под арест. Сразу же после этого ему предъявили обвинение в убийстве. Чуть позже появилась информация, что Олег Соколов мог убить Настю после ссоры, когда та легла спать. Сейчас это дело из-за массового резонанса могут передать для расследования в Москву.

Настю Ещенко убили в квартире доцента Фото: СОЦСЕТИ

Настю Ещенко убили в квартире доцентаФото: СОЦСЕТИ

- Защиту пока об этом (о передаче дела в Москву - прим.ред.) в установленном порядке следствие не извещало, - пояснил адвокат Соколова Александр Почуев. - Но это вполне ожидаемо, ввиду общественного резонанса и регулярных утечек подробностей составляющих тайну предварительного расследования. Я неоднократно сообщал следователю, он предпринимал надлежащие меры. Однако, в процессе расследования привлекается много специализированных служб и технический персонал, где утечки сложно исключить.

В самом Следственном комитете возможную передачу дела в Москву пока не комментируют.

В Петербурге на Мойке прошел следственный эксперимент с участием доцента СПбГУ Соколовым.Олег ЗОЛОТО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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