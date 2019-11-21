Жена умершего экс-футболиста «Зенита» опубликовала трогательное видео его с дочерью

18 сентября в Шотландии после тяжелой и неизлечимой болезни - бокового амиотрофического склероза умер бывший игрок петербургского «Зенита» Фернандо Риксен. Рядом с ним в последние часы были любимая 7-летняя дочка Изабелла и русская жена Вероника, которую футболист «привез» с собой из города на Неве. И хоть с момента смерти прошло два месяца, боль утраты не утихает. А сегодня уже вдова Риксена опубликовала трогательное видео, на котором Фернандо играет с дочкой.

- Я сделаю все, чтобы ты был счастлив и гордился нашей маленькой девочкой! - подписала свой пост Вероника Риксен.

На записи уже больной, но еще не прикованный к кровати Фернандо играет с Беллой, как он называл любимую дочку. Малышка, которой на видео около пяти лет, еще не понимает, что ее папа смертельно болен. «Она думает, что он старенький», - объясняла это жена бывшего зенитовца.

veronikaricksen Жена экс-зенитовца Риксена опубликовало его видео с дочкой

О том, что у него, еще молодого и полного сил спортсмена, страшное и неизлечимое заболевание, Риксен узнал в год рождения дочки. Обычно пациентам с боковым амиотрофическим склерозом, который поражает нервную систему (со временем отказывают все органы) дают всего полгода жизни, Но Фернандо, который всегда был бойцом, при помощи своей жены продержался семь лет. За это годы дочка росла и футболист наслаждался этими моментами. Увы, но счастье не могло длится вечно. Вскоре он начал слабеть, а последние месяцы был прикован к кровати.

Летом для Риксена организовали прощальный вечер, на который приехали и болельщики «Зенита». Однако с этого момента бывший игрок уже не вставал, не говорил и мог общаться с любимой дочкой только при помощи специального генератора речи. Так он поздравил Беллу с днем рождения. А вскоре Фернандо Риксена не стало.

- Они были так счастливы вместе, - скорбит экс-супруга футболиста.