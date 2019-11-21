Адвокат доцента Соколова, убившего студентку, пожаловался главе СКР Бастрыкину на утечку данных следствия

Адвокат доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней любовницы-студентки, просит помощи у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Александру Почуеву не понравилась публикация видео со следственного эксперимента. Силовики привезли доцента в квартиру на Мойке, где произошло убийство. Олег Соколов должен был показать, как расправился со своей возлюбленной. Этим и воспользовался обвиняемый, бросившись к своему столу с оружием. По словам адвоката, историк хотел покончить с собой.

Силовики быстро среагировали и остановили Соколова. Добраться до оружия он не успел. Видео порыва Соколова вскоре было опубликовано. Александр Почуев посчитал это утечкой и направил жалобу в Москву.

Соколов пытался покончить с собой, по словам адвокатаФото: Артем КИЛЬКИН

- Судя по качеству и ракурсу съемки, это видео с видеорегистратора сотрудника конвоя, капитана полиции, - пояснил Александр Почуев. - Полицейского, который и предотвратил суицид. Видео от первого лица. А вот кто слил, тут уже большой вопрос. Сотрудники полиции действовали четко и профессионально, от защиты мы высказали слова благодарности. Сегодня я направил ходатайство на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина о пересечении незаконного раскрытия подробностей следственных действий.

Ещенко была убита в квартире СоколоваФото: СОЦСЕТИ

Сам Олег Соколов после случившегося пообещал, что больше не будет делать необдуманных поступков. Психиатры считают, что таким образ Соколов в очередной раз хотел привлечь к себе внимание. Сейчас бывшему доценту СПбГУ грозит до 15 лет колонии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744015" frameborder="0"></iframe> В Петербурге на Мойке прошел следственный эксперимент с участием доцента СПбГУ Соколовым.Олег ЗОЛОТО

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