2019-11-26T02:17:27+03:00
Звезды

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн представил свой новый клип со Светланой Лободой, снятый в Петербурге

Линдеманн играет директора завода, ест советские салаты, пьет из граненого стакана и жаждет любви от роковой красотки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Линдеманн отведал легендарные советские салаты и выпил из граненого стакана. Фото: скриншот видео с Youtube канала Lindemann OfficialЛиндеманн отведал легендарные советские салаты и выпил из граненого стакана. Фото: скриншот видео с Youtube канала Lindemann Official
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Тилль Линдеманн, известный солист Rammstein, выпустил свой новый клип на песню Frau & Mann (женщина и мужчина – прим. ред.), снятый в Петербурге в рамках сольного проекта. Помимо певца, в нем присутствует Светлана Лобода, на дне рождении которой в Северной столице видели немецкого музыканта. Звездную компанию пополнил и популярный актер Петер Стормаре, сыгравший астронавта.

Светлана Лобода играет роковую красотку на производстве. Фото: скриншот видео с Youtube канала Lindemann Official

Светлана Лобода играет роковую красотку на производстве. Фото: скриншот видео с Youtube канала Lindemann Official

По сюжету обрусевший Линдеманн играет директора советской фабрики, на которой трудится героиня Лободы. В какой-то момент она допускает оплошность и разбивает целый ящик новеньких граненых стаканов. Начальник в лице Тилля тут же вызывает ее к себе, отчитывает и пытается изнасиловать, на что встречает ожесточенный отпор. В итоге работница бьет его пепельницей по голове и сбегает. Они пересекаются вновь за ужином в квартире брата главного героя, который только что вернулся из космоса. Оказывается, что героиня Лободы – девушка космонавта. Персонаж Линдеманна стыдится и выходит рассерженным прочь.

Фанаты шутят, что Линдеманн уже обрусел. Фото: скриншот видео с Youtube канала Lindemann Official

Фанаты шутят, что Линдеманн уже обрусел. Фото: скриншот видео с Youtube канала Lindemann Official

Клип снимали на «Ленфильме» этой осенью. Напомним, Линдеманна не раз замечали в Петербурге на съемках либо в ресторанах. Его видели даже на прощальном концерте группы «Ленинград» и якобы дерущимся на Дворцовой площади. Гость Петербурга не раз признавался городу в любви.

На съемках видео на Frau & Mann Линдеманн погрузился в антураж советской эпохи и познакомился с некоторыми ее составляющими: гранеными стаканами, рюмками, салатом оливье, сервантами, лампочками Ильича в соответствующих плафонах и прочим интерьером. Фанаты музыканта уже шутят, что Тиллю пора выдать российское гражданство. В целом же, вся песня построена на контрасте различных судеб и том, что противоположности притягиваются.

Добавим, что Линдеманн вернется в полюбившийся Петербург 2 марта 2020 года в рамках сольного проекта. Он даст концерт на «Сибур Арене».

LINDEMANN - Frau & Mann (Official Video).

ИСТОЧНИК KP.RU

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