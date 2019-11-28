«Случайно зашел, а там – барханы порошка»: Коллеги рассказали, как участковый накрыл многомиллиардную нарколабораторию

"Дверь в ангар была открыта, захожу, а там - тонны наркотиков и эти... трое дельцов". Именно с таких слов начал свой рассказ 47-летний участковый уполномоченный из Ленинградской области Дмитрий Петров, случайно накрывший крупнейшую в Россию нарколабораторию.

Вечером 20 ноября полицейский делал обход в поселке Обуховец Тосненского района, и его внимание привлек ржавый ангар. Решил заглянуть внутрь, но точно не ожидал, что увидит такое... Всюду реакторы химического синтеза и целые барханы наркотиков - почти 8 тонн готовой "синтетической соли" и еще 80 тонн химии. Такого количества хватило бы, чтобы погубить весь Петербург. Да и сумма немаленькая. На черном рынке столько дури можно продать (внимание!) за 7 миллиардов рублей. Это бюджет одного среднего российского города. Но дельцы, к счастью, не успели распространить отраву. Предотвратил это сельский участковый.

Здесь была самая большая нарколаборатория РоссииФото: Артем КИЛЬКИН

- К такому повороту никто не был готов, - объяснили «Комсомолке» коллеги участкового Дмитрия Петрова. - Этот ангар то работал, то не работал, его все время продавали, внутри все было закрыто, ничего не видно. Когда Дима подошел туда в тот вечер, ворота были прикрыты, но замка не было, и он заглянул туда. Говорит, опешил просто от такого количества наркотиков. Эти трое "рабочих" тоже там были. И заметив Диму, рванули в лес. Дмитрий вызвал подмогу, и вскоре беглецов задержали.

Ангар стоит посреди глухого поселкаФото: Артем КИЛЬКИН

Как потом выяснилось, в ангаре, в бытовке, жил ранее судимый 48-летний Сергей Каменев. В Ленобласть он приехал из Кемеровской области. По одной из версий, он и был главным "химиком", варившим наркотики. В сообщниках у Каменева были еще двое. Один из них - нелегальный мигрант, 35-летний гражданин республики Беларусь Николай Сурнаков, имеющий запрет на въезд в Россию (получается, участковый и работу в рамках рейда тоже выполнил блестяще, - примеч.Авт.). Своим местом работы в социальной сети иностранец указал компанию по торговле оптовыми молочными продуктами. Но оптовая торговля, судя во всему, была связана вовсе не с молоком, а с наркотиками.

В ангаре нашли 8 тонн наркотиковФото: Артем КИЛЬКИН

Но больше всего силовиков удивил третий задержанный. Им оказался 24-летний таксист Дмитрий Говорушкин, который два года назад женился и счастливо жил с любимой в городе Кириши, и никто даже не догадывался, чем он промышлял.

Мужчина приехал в Петербург из Кемеровской области Фото: МВД РФ

- Подъехали оперативники, начальник отдела, всех задержали, - вспоминают коллеги Петрова. - Такие объемы, конечно, удивляют. Но эти дельцы не успели выставить охрану. Продать, предварительно, тоже ничего не смогли. Эти площади они ведь недавно приобрели. И Дмитрий сработал правильно. Тут все зависит от подготовки, стажа работы. Димка ведь у нас работает с декабря 1994 года. Первое время служил в ППС, потом в уголовном розыске - в убойном отделе. Его навыки все равно сказались. Он раскрывал тяжкие преступления, постоянно старался физическую форму поддерживать, в тире любит стрелять.

Больше всех нервничал - самый молодой из задержанных Фото: МВД РФ

Сейчас за хорошую работу участкового наградили премией в 50 тысяч рублей. К слову, для него эта лаборатория стала своеобразным дембельским аккордом.

- Димка сказал, что премию поделит с нами, - улыбаются силовики. - Сейчас все, что он хочет - выспаться после тяжелого года. У него ведь всего два дня до пенсии осталось. Вот, напоследок сделал хорошее дело. Прикрыл целую фабрику. Вскоре он будет с семьей. Старший сын у него уже сам служит, а младший еще в школе учится.

Участковый Петров служит в Тосненском районе

Сам участковый по-прежнему не комментирует произошедшее.

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