«Все эти канцелярщина и бюрократия ни к чему»: Чем на самом деле торгуют в «газетных» киосках

Чем торгуют на местах, предназначенных под распространение печатной периодики? «Комсомолка» прошлась по нескольким адресам из Схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО), где пресса должна занимать не меньше 70 процентов площади киоска или павильона, – и нашла все, что угодно, от чехлов для смартфонов до капучино, но только не обилие газет и журналов.

ОБОИ «ПОД ГАЗЕТКУ»

Первый пункт нашего маршрута – «газетный киоск» в районе станции метро «Ленинским проспект». Издали на нем видна надпись «Ты сам решаешь, каким будет твой день». А хозяева киоска – каким будет его ассортимент. Несмотря на требования властей. Вывеска «Пресса» красуется прямо под еще одной, «Кофе».

Многие «газетные» киоски перепрофилировались в кофейные.Фото: Артем КИЛЬКИН

Внутри – бариста, кофемашина, меню. О том, что это место предназначено под прессу, напоминают лишь пять изданий (из них один журнал, две ТВ-программы и два кроссворда), притаившихся в углу, да обои «под газетку».

Покупаем американо. Компании, указанной в чеке, мы в реестре юрлиц на сайте налоговой не нашли. Есть похожая фирма, но она работает в Реутове.

– Работаю один день, замещаю. Вроде, недавно открылись. Мы с Игорем (имена героев изменены. – Прим. ред.) давно работали, вот он и попросил подменить, – говорит парень за стойкой и диктует номер Игоря.

Парень-бариста работает здесь первый день, и то просто заменяет товарища.Фото: Артем КИЛЬКИН

Набираем номер. Вежливый молодой человек объясняет, что прессу распространяют: в павильоне есть и карманы для газет (те самые пять), и стойка для распространения бесплатных изданий, которые по утрам раздают в метро. На момент нашего визита стойка пуста.

– Все разбирают. Местные жители знаю, подходят, активно берут. А вот покупают газеты не очень активно, – поясняет Игорь. – Работаем два с половиной месяца, договор размещения НТО – до 2023 года. Но мы снимаем место у арендодателя. И он сказал, что если поступят какие-то жалобы, будут несоответствия или новые требования, он обязательно нам сообщит.

Киоск оформили в печатном стиле, правда, от нарушений это не спасает.Фото: Артем КИЛЬКИН

Арендодатель Алла Альбертовна – судя по объявлениям в сети, риэлтор. Она сразу объясняет, что «мы ничего не сдаем: мы совместно работаем, пополам». Требование о 70 процентах не оспаривает, а маленькое число прессы в павильоне на Ленинском объясняет тем, что недавно открылись и договоры на поставку заключить не успели.

– Вы же видели, как газетные киоски торгуют? У них газет – процентов 10, остальное – игрушки, батарейки, шоколадки, – парирует Алла. – Методики расчета 70 процентов, на самом деле, нет: с проверками приезжают, приблизительно смотрят, если нет антисанитарии, павильон выглядит по стандарту – оставляют в покое, нет – дают штраф и предупреждение. Стоимость аренды немаленькая (а для тех, кто пользуется правом торговать на 30 процентах площади, чем угодно, плата повышается. – Прим. ред.), так что тут главное баланс соблюсти. А все эти канцелярщина и бюрократия ни к чему: проверяющие же видят, что нормальные люди, что нормально работают.

На робкие заме

Сами предприниматели уверяют, что ничего не нарушают. Ошибаются или лукавят?Фото: Артем КИЛЬКИН

чания, что печатная периодика должна занимать все 70 процентов площади, Алла Альбертовна заявляет, что в эту долю входят и сопутствующие товары. На самом деле, перечень сопутствующих товаров – а он включает даже крем для обуви и крем для бритья – ввели для того, чтобы урегулировать работу без кассового аппарата.

СВЕЖИЙ КОФЕ, НЕСВЕЖАЯ ПРЕССА

Следующая остановка – станция метро «Московская». Здешний «газетный киоск» – павильончик известной в Петербурге кофейной сети, у которой около тридцати точек по всему городу. Ассортимент печатной продукции богат. Вот только всем газетам и журналам полгода, как раз столько, сколько и работает кофейный киоск. Их пожелтевшие от времени обложки украшают одну из витрин

– К сожалению, газет и журналов нет, но должны завезти, – говорит девушка-бариста. – Разобрали? Ну, можно и так сказать... Мы недавно открылись. Ждем поставку прессы на этой или на следующей неделе. Про газеты, если честно, посетители редко спрашивают.

Увидеть газеты здесь можно только снаружи, и то от октября 2018-го.Фото: Артем КИЛЬКИН

Судя по документу, вывешенному у входа, сетевая кофейня заняла участок по договору, который город заключил с индивидуальным предпринимателем.

– Мы продаем газеты и журналы, все замечательно, – уверяет менеджер Алексей. – У нас подписан договор на поставку, все заказано и оплачено, правда, с доставкой периодически почему-то случаются перебои.

Хозяин коф

Много свежей прессы мы нашли как раз там, где ею можно уже и не торговать.Фото: Артем КИЛЬКИН

ейной сети, известный в Петербурге предприниматель, подтвердил слова подчиненных.

– Мы только что перешли на другого поставщика печатной периодики, этим и вызвана задержка в поставке, – объяснил он. – Распространяем газеты и журналы только там, где это требуется по условиям размещения НТО.

Справедливости ради, места для выкладки прессы в киоске мы не заметили.

В ПРЕДЕЛАХ РАЗУМНОГО

Завершаем рейд у Московских ворот. Здесь, наряду с прессой, предлагают ремонт телефонов, аксессуары для гаджетов и копировальные услуги. Покупаем последний выпуск «Комсомолки». В чеке указан индивидуальный предприниматель, который зарегистрировался полтора года назад, но на учет в налоговую встал в марте. Деньги с банковской карты отправляются на счет некой компании.

– Газеты у нас очень часто покупают: очередь стоит по утрам и вечерам, – хвастает продавец, он же хозяин.

Предприниматели считают, что все должно быть в пределах разумного.Фото: Артем КИЛЬКИН

Действительно, свежей периодикой заняты две стены павильона из четырех, имеется и стойка. Примечательно, что как раз этот объект власти уже перенесли из газетных в информационно-мобильные.

– Работаем с сентября, – продолжает торговец-ремонтник. – Приходят с проверками, смотрят, свежие ли газеты, но, в принципе, претензий нет. Есть такая тема, о 70 процентах, но при мне никто ничего не измерял. Ситуация в стране такая, что развиваться малому бизнесу не дают, зажимают. Докопаться всегда найдут до чего, если нужно. Конечно, рамки должны быть, без них – беспредел. Продают, например, левые сигареты в таких ларьках, как наш, людей травят. Но когда ты в принципе соответствуешь стандарту, который они ввели, ну, не на 70 процентов, а на 60, то почему нет? Все должно быть в пределах разумного.

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет имущественный отношений Санкт-Петербурга:

– НТО возможно использовать по основному и вспомогательному видам использования. Основной определяется подразделом Схемы размещения и целью, указанной в договоре. При этом по основному виду нужно использование не менее 70 процентов площади НТО. В трехдневный срок в комитет и администрацию района нужно сообщить о намерении использовать не более 30 процентов площади под вспомогательный вид. Предприниматель должен представить ведомость инвентаризации, подготовленную Городским управлением инвентаризации и оценки недвижимости, а затем заключить допсоглашение об изменении платы.

КОМПЕТЕНТНО

Дмитрий АМОСОВ, директор «Союза издателей и распространителей»:

- Основной вид использования НТО – реализация периодической печатной продукции. Торговля другими товарами должна осуществляться на 30 процентах площади НТО. Площадь выделяют по полу, ГУИОН предоставляет ведомость инвентаризации по этой схеме.

ХРОНОЛОГИЯ БИТВЫ ЗА КИОСКИ:

2015 год - введение единой Схемы размещения НТО;

2017 год - попытка властей «зачистить» стометровую зону у вестибюлей метро;

2018 год - новые договоры истекают, в продлении распространителям отказывают, причины – ошибки в Схеме и отсутствие методики ее использования;

3 августа 2018 года – снос павильона у станции «Электросила»;

Сентябрь 2018 года - новый ГОСТ, договоры перестают продлевать массово, распространители обращаются к Дмитрию Медведеву;

Октябрь 2018 года - Росстандарт дает разъяснения, опасность отступает, запускают процесс передачи всех полномочий по размещению газетных НТО Комитету по печати;

10 января 2019 года – внезапный снос восьми объектов;

11 января 2019 года - Александр Беглов вводит мораторий на снос.

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