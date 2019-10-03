Газетные киоски и павильоны в Петербурге не будут сносить до Нового года

Девять месяцев прошло с тех пор, как в Петербурге внезапно снесли восемь киосков и павильонов с газетами и журналами, а затем ввели мораторий на снос. За этот срок коренных изменений Смольный пока не выносил, но он уже на сносях. О текущей ситуации вокруг НТО (нестационарных торговых объектов) с периодикой «Комсомолке» сообщили в Комитете по печати Петербурга.

– По поручению губернатора Беглова, мораторий на демонтаж НТО по распространению периодической печатной продукции продлен до 31 декабря 2019 года, – пояснили в ведомстве.

Срок действия моратория, который ввели в январе, закончился в апреле и был уже единожды продлен до августа.

Проблему недобросовестных предпринимателей, которые на целевых земельных участках торгуют кофе и мобильниками, прикрывшись одной газеткой, решают мониторингом. «Карательную» работу ведомство ведет вместе с Комитетом по контролю за имуществом и Комитетом имущественных отношений.

– При выявлении нарушений прорабатывают вопрос о привлечении предпринимателей к административной ответственности и расторгают договоры, – добавляют в Смольном.

Ляпы в Схеме размещения НТО, где порой встречаются участки прямо на газонах и на автобусных остановках, ликвидируют в диалоге. Специально для коррекции Схемы создана рабочая группа, которая объединяет представителей всех ведомств. Увы, ни для распространителей печатной периодики, ни для журналистов ее заседания недоступны, но от лица торговцев прессой выступает Комитет по печати.

На днях Владимир Путин утвердил поручения, разработанные по итогам встречи с руководителями печатных СМИ в феврале этого года. Согласно ним, до ноября правительство России и региональные власти должны проанализировать, что делается для развития сети печатных НТО для достижения нормативов, подумать над расширением ассортимента сопутствующих товаров и площади объектов.

В Петербурге норматив минимальной обеспеченности киосками и павильонами с газетами достигнут и даже превышен. По местным законам, на десять тысяч петербуржцев должно работать 1,3 киоска или павильона. Это около 700 НТО. По факту, сейчас в городе открыта 741 газетно-журнальная точка.

В процессе передача всех полномочий, касающихся работы газетных НТО, Комитету по печати. Летом 2018-го ведомство подготовило проект постановления, которое наведет в газетно-земельном вопросе порядок.

– В настоящее время проект проходит согласование, – отмечают в комитете.

В последней редакции документ введет особый порядок включения газетных НТО в Схему размещения и отведет особую роль Комитету по печати.

ХРОНОЛОГИЯ БИТВЫ ЗА КИОСКИ:

2015 год – введение единой Схемы размещения НТО;

2017 год – попытка властей «зачистить» стометровую зону у вестибюлей метро;

2018 год – новые договоры истекают, в продлении распространителям отказывают, причины – ошибки в Схеме и отсутствие методики ее использования;

3 августа 2018 года – снос павильона у станции «Электросила»;

Сентябрь 2018 года – новый ГОСТ, договоры перестают продлевать массово, распространители и Комитет по печати обращаются к Дмитрию Медведеву;

Октябрь 2018 года – Росстандарт дает разъяснения, опасность отступает, запускают процесс передачи всех полномочий по размещению газетных НТО Комитету по печати;

10 января 2019 года – внезапный снос восьми объектов;

11 января 2019 года – Александр Беглов вводит мораторий на снос.