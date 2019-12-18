Шесть автоматов, пулемет и прочее: Стал известен точный список оружия, изъятый в доме многодетной семьи в Химози

Долгая и кропотливая работа предстоит следователям, которые разбираются в хитросплетениях дела о многодетной семье затворников, жившей в поселке Химози Гатчинского района Ленобласти. В частном доме 46-летний глава семьи, воображавший себя царем Николаем II, не только насиловал 13-летнюю дочь, но и хранил целый арсенал оружия. А сейчас стал известен его точный список:

- 13 винтовочных патронов калибра 7,62;

- 50 патронов калибра 5,6 мм - боеприпасы для нарезного оружия, пригодны для

стрельбы;

- нарезной пулемет калибра 7,62 мм, переделан из списанного охолощенного сигнального пулемета;

- охотничье ружье ТОЗ модели «БМ»;

- шесть автоматов калибра 7,62 мм, самодельно переделанных из сигнальных автоматов Калашникова;

- три переделанных пневматических пистолета и пистолет ТТ (не боевые);

- 2 пистолета-пулемета «Кедр» переделанных из охолощенных в боевые.

Кроме этого в доме нашлись бронежилеты с надписью ФСБ и прочее.

Большая часть оружия была переделана главой семьи из охолощенных в боевые. Фото: СК РФ по Ленобласти.

Все изъятое оперативниками оружие не было зарегистрировано в Петербурге или Ленобласти. Сейчас арсенал отправлен на экспертизу, а против главы семьи Андрея Бовта заведено уголовное дело за незаконное хранение оружия.

Вторая статья, которую возбудили против 46-летнего мужчины - «изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Причиной стали «отношения» отца с его 13-летней дочерью.

О том, что ее муж несколько лет насилует девочку, заявила гражданская жена Бовта Светлана Лободюк. Сама дочка несмотря на 13-летний возраст в школу не ходила ни дня. Также как и остальные дети семьи, которые жили затворниками в трехэтажном коттедже и выходили лишь в церковь.

Сейчас глава семейства задержан, его жена дала показания следователям и была отпущена на свободу. Их дети находятся в Гатчинской районной больнице. Мать уже подписала постановление об изъятии детей из семьи.

Расследование дела продолжается.

СК Ленобласти показал дом многодетной семьи в деревне Химози, где отец насиловал свою дочь.

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ИСТОЧНИК KP.RU