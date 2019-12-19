Поваленные елки, сорванные крыши и побитые машины: Петербург едва не утонул, но пережил ночной шторм

Циклонический вихрь, налетевший на Петербург вечером в среду, стал причиной настоящего шторма, который бушевал в городе всю ночь 19 декабря. Ветер успокоился лишь под утро и оставил после себя множество примет разгула стихии: оборванные провода, поваленные деревья, побитые машины и так далее.

- Для ликвидации последствий на территории Санкт-Петербурга подразделения МЧС привлекались 67 раз: 41 дерево, 16 случаев повреждения кровли, 10 падений слабозакрепленных конструкций в том числе рекламных стендов и строительных лесов. Повреждено 5 машин, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По всем угороду падали деревья.Фото: СОЦСЕТИ

Впрочем, это лишь официальные цифры одного ведомства. А проблем шторм создал гораздо больше. Так, на Воскресенской набережной сильный ветер, а его порывы достигали 28 метров в секунду, сломал новогоднюю елку. Искусственное дерево просто согнулось пополам. В соцсетях петербуржцы уже пошутили, что это точно отражает их настроение перед Новым годом.

По всему городу падали наряженные елки.Фото: СОЦСЕТИ

«Легла спать» елочка и в ЖК «Ласточкино гнездо», что в Невском районе города. Вместе с елочкой отправились спать и жители комплекса, у которых из-за замыкания в трансформаторной будке отключилось электричество.

Но падали не только елки, но и обычные деревья. По большей части их «жертвами» становились припаркованные машины, но в Московском районе рухнувший тополь снес часть балкона в жилом доме на Новоизмайловском проспекте.

Петербуржцы делились эмоциями в соцсетях: «Машины сдувает! светофоры падают, леса и заборы валятся, мусорки катаются»: «Куда машину то ставить? Хоть в поле езжай и в тачке спи»; «Мне страшно, окна ходуном ходят!»; «Работаю в морском порту. Вы не представляете что тут делается».

Рекламные щиты валило, а тумбы - сдувало.Фото: СОЦСЕТИ

По всему Петербургу падали рекламные щиты, тумбы - сдувало. Ветер обрывал провода, из-за чего жители нескольких микрорайонов сидели без света. «Бахнуло» в подстанции на Октябрьской набережной из-за чего половина Невского района погрузилась во тьму.

На этот случай в городе дежурили аварийные бригады «Ленсвета» у который выдалась бессонная ночка. Чуть проще пришлось их коллегам из «Водоканала», которые из-за дождя ждали возможных подтоплений. И они были, но по другой причине.

Так, на южно-восточной окраине Петербурга в прибрежной части Красносельского района жители улицы Маршала Казакова играли в «море волнуется раз...». Горожане из окон наблюдали, как волны Финского залива перекатывают через берег и заливают проезжую часть.

На Васильевском острове ветер сдул скамейки.Фото: Полина ЖУКОВА

Но еще «веселее» было в Курортном районе. Из-за угрозы наводнения была закрыта дамба (и не зря, уровень поднялся на 2,2 метра выше нормы - город бы затопило), но если Петербург был защищен, то все, что осталось за стеной, оказало в воде. Традиционно поплыли поселки Александровская и Тарховка, в административном центре района 35-тысячном Сестрорецке вода текла по улицам. Парк Дубки, созданный еще Петром I, частично затопило и завалило льдом с Финского залива.

В Сестрорецке подтопило парк Дубки.Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге ветер был такой силы, что со зданий срывало крыши, валило остановочные павильоны и все, что не приколочено. В соцсетях удивленные горожане нецензурно сообщают, что даже у рейсового автобуса «выдуло» стекло.

Из-за шторма на два часа в пути остановилась «Ласточка», шедшая из Пскова в Санкт-Петербург.

Кое-где с домов сорвало кровлю.Фото: СОЦСЕТИ

Вишенкой на торте стал инцидент во дворе дома на Ленинском проспекте. Здесь на крышу припаркованным машинам приземлился Дед Мороз с санями. Новогоднее украшение не выдержало удара стихии и улетело со своего места. Теперь владельцам помятых иномарок предстоит требовать ущерб с коммунальщиков. Или с самого волшебника, если те пойдут в отказ.

На Ленинском проспекте на машины прилетел Дед Мороз в санях.Фото: СОЦСЕТИ

А пока в районных администрациях оценивают урон городу, синоптики предупреждают, что шторм еще не закончен. Днем 19 декабря в Петербурге также ждут сильных порывов ветра скоростью до 18 метров в секунду.

Итоги шторма придется подводить не один день.Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА