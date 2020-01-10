«Суд еще не установил факт их рождения»: Мать восьмерых «детей-маугли» из Химози не стала видеться со своими детьми в Новый год

О многодетной семье 46-летнего Андрея Бовта из деревни Химози под Гатчиной перед Новым годом узнала вся страна. Восьмерых детей, которые не видели ничего кроме четырех стен коттеджа, долгие годы никто не замечал. Пока прихожанка храма не пожаловалась силовикам, что в этом самом доме отец вот уже 7 лет насилует свою маленькую дочь. Тогда следователи с сыщиками и наткнулись на целую семью "маугли". Андрей Бовт оказался человеком весьма странным. Мужчина женат на своей двоюродной сестре Татьяне. При этом женщину все родственники почти 20 лет считали пропавшей. Все время Татьяна, как и дети, проводила в особняке. Здесь же она и рожала - прямо в ванной.

Бовт вину в насилии над дочкой не признаетФото: Олег ЗОЛОТО

В семье было 8 детей: две девочки - 15 и 13 лет и мальчики - от 24 до 7 лет. Несовершеннолетние дети для государства не существовали, у них нет даже свидетельства о рождении, да и в школу с больницей они никогда не ходили. Семья считала, что так для них якобы будет безопаснее. Правда, по версии следствия, свою младшую дочку Бовт начал насиловать еще с 6-летнего возраста. Уводил ее к себе в комнату на некий "массаж". Кроме этого, у Андрея нашли в доме целый арсенал оружия: автоматы, пистолеты и гранаты. Зачем ему нужно было оружие, пока непонятно. Сам же мужчина представился неким "сотрудником ГРУ". Следователи выяснили, что ни к каким спецслужбам Бовт не имеет отношения. Мужчина оказался фанатиком, почитал Николая II, наряжался в его костюмы. В царские наряды одевал и своих детей с женой.

Когда вся правда о семье вскрылась, несовершеннолетних детей, а их сейчас шестеро, забрали в реабилитационный центр. Отца взяли под арест, а мать отпустили на все четыре стороны. Судя по всему, возвращать своих отпрысков она не торопится.

Сейчас глава семейства под арестом

- Дети сейчас находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, - пояснила "КП-Петербург" уполномоченная по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова. - Еще не рассмотрено исковое заявление по факту установления рождения детей. Также в суде есть исковое заявление опеки по лишению родительских прав. Сейчас принимаются меры, чтобы документы на детей были подготовлены. Это сложная процедура. Сами дети чувствуют себя нормально, там созданы все необходимые условия для них.

К слову, сама мама со своими детьми так и не встречалась. Лишь передавала им заочно подарки на Новый год.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/750224" frameborder="0"></iframe> В доме под Ленинградской областью, где найден склад с оружием, предположительно насиловали детей.Олег ЗОЛОТО

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