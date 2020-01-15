19 раз ударил ее ножом, а потом брата: Стало известно, кто из сыновей вратаря СКА Максима Соколова убил свою мать

В Ленинградской области поставили точку в одном из самых запутанных уголовные дел. Убийство жены вратаря СКА Максима Соколова потрясло всю Россию. Ирина Соколова была в загородном семейном доме вместе с двумя сыновьями: 18-летним Максимом (назвали в честь отца) и 16-летним Антоном (имя изменено - прим.ред.). В этот момент в доме разыгралась настоящая кровавая бойня. Ирину жестоко зарезали, у нее около 19 ножевых ранений. Также с места происшествия в больницу доставили старшего сына Соколовых. У него было порезаны горло и грудь. Младший из сыновей в этот момент бегал с ножом по соседям.

Следствие долгое время не могло установить, кто из братьев убил мать. Сейчас все-таки тайна разгадана.

Мать убил ножом старший (слева), а не младший брат

- Следствием установлено, что старший брат нанес не менее 19 смертельных ударов ножом своей матери, а после - не менее 20 ударов ножом своему брату, который выжил, оказав активное сопротивление, - сообщают в прокуратуре.

Правда, по результатам экспертизы парня признали невменяемым. Ему грозит психиатрическая больница. К слову, травмы ножом парень нанес себе сам.

Братья раньше были не разлей вода, оба хотели стать хоккеистами

- Старший ребенок вошел в комнату к младшему брату после убийства матери и сказал, что убьет его, - рассказывал ранее источник "КП". - Он ответил ему: "Не надо, я же тебя люблю". В тот момент, как заявляет парень, он еще не знал, что мать мертва.

Младший из братьев Антон на допросе рассказал, что Максим говорил что-то о ритуальном убийстве. Но Антон часто путался в показаниях. Поэтому подозрение поначалу пало и на него. Силовики даже хотели отправить парня под арест. Но потом решили дождаться, когда старший из братьев придет в себя.

После кровавой бойни Максима с ранами в тяжелом состоянии доставили в больницу. Долгое время его нельзя было допрашивать. Потом старший из братьев пришел в себя. Но заявил следователям, что ничего не помнит о том дне.

Старший сын преуспевал в спорте Фото: СКА

Интересно, что Максим был любимчиком в семье. Долгожданный первый сын в семье Соколовых. Отец даже назвал его в свою честь не случайно, он всегда мечтал о мальчишке, из которого сможет вырастить достойного спортсмена на смену себе. На коньки первый раз мальчик встал в три года. Родители умилялись тем, как он ездит. Но позже в семье случилась беда.

- У Максима обнаружили лейкоз, - вспоминали друзья семьи. - Больше половины врачей твердили, что мальчик долго не проживет. В это же время в семье появляется на свет второй малыш – Антон. Но все внимание, ясное дело, было приковано к старшему.

Младший сын Соколова давал противоречивые показанияФото: СОЦСЕТИ

Именно Ирина тогда спасла жизнь своему сыну. Ночами она не отходила от его кровати.

- Почти год Ира пролежала с Максом в больнице, спасала его, - говорит знакомая семьи. – И чудо случилось, мальчик выжил, болезнь победили! Помню, как она каждый час мыла пол, чтобы была стерильная частота… Она фантастическая мать, которая полностью посвящала себя детям, даже представить не могу, что сыновья могли совершить такое…

После тяжелой болезни Максим вернулся в хоккей! И стал показывать феноменальные успехи, тоже стал вратарем, как и отец. И даже прошел отбор в молодежную команду СКА и сыграл за них две игры, не пропустив ни одной шайбы в свои ворота.

Максим Соколов на похоронах супругиФото: Иван МАСЛОВ

В это же время у Антона со спортом не заладилось. Он ушел из хоккея. А отец в интервью жаловался на сына, что у него проблемы с дисциплиной. В то время как у Максима с этим все отлично.

- Когда я вижу старшего сына на тренировках, то абсолютно спокоен, - пояснял "КП" Максим Соколов. - И у нас нет такого: «папа-сын». Я тренер, он мой хоккеист, подчиненный. А в игре, когда я его выпускаю, меня серьезно «подколачивает». Намного больше, чем когда я выходил сам. Тут большая ответственность. Но пока Максим не ошибался.По большому счету я потерял немного воспитания. Оно лежало на жене. В душевном плане дети очень хорошие. В плане дисциплины - особенно у младшего есть проблемы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Младший сын экс-голкипера СКА Максима Соколова не смог ответить на вопрос, виновен ли он в убийстве матери

Школьник впервые прокомментировал уголовное дело, в котором он проходит подозреваемым (подробности)

«Все внимание было старшему, который болел раком»: Младший сын экс-вратаря СКА Соколова мог убить мать и порезать брата из-за ревности

Последний скандал в семье произошел за неделю до трагедии. "КП" публикует откровенный рассказ подозреваемого в кровавой расправе (подробности)

«Не убивай меня, я же тебя люблю»: Младший сын вратаря СКА Максима Соколова дает показания по делу об убийстве матери

После ЧП старший из братьев с ножевыми ранениями в больнице в тяжелом состоянии (подробности)