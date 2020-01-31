2020-01-31T10:11:13+03:00
Происшествия

У лжеброкеров, которых рубил топором обманутый петербуржец, изъяли горы денег и 11 килограммов золота

Из сейфов оперативники изъяли 1,4 миллиона долларов, 180 тысяч евро, 17 миллионов рублей, а также документы на недвижимость
Петр КИБЕР
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У лжеброкеров изъяли почти полтора миллиона долларов, а также золотые монеты и слитки. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОУ лжеброкеров изъяли почти полтора миллиона долларов, а также золотые монеты и слитки. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
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Целую гору денег, а также 11 килограммов золотых монет изъяли у сотрудников брокерской конторы оперативники Управления экономической безопасности петербургского главка. При помощи бойцов Росгвардии они наведались в гости к финансистам, которых подозревают в многомиллионных махинациях. Точнее мошенничестве.

- Выступая от имени крупной международной компании, сообщники вводили своих клиентов в заблуждение обещанием высокой прибыли от сделок на валютном рынке. После того, как люди вносили деньги на счет, им сообщалось, что сделки оказались убыточными и средства вернуть невозможно, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При этом никаких сделок на бирже даже не проводилось. Лжеброкеры просто складывали деньги себе в сейф. И накопилось их там очень много, ведь накормленные» обещаниями петербуржцы все несли и несли свои кровные злоумышленникам.

Деньги мошенникам несли доверчивые петербуржцы. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Деньги мошенникам несли доверчивые петербуржцы. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Так, при обысках у шестерых фигурантов, из сейфовых ячеек в общей сложности было изъято: 1 410 тысяч долларов США, 17 миллионов рублей, 180 тысяч Евро, а также 11 килограммов золотых монет. А также документы более чем на 30 объектов недвижимости.

Напомним, что история началась июле 2019 года. Тогда в брокерскую контору ворвался 47-летний мужчина, который с топором напал на трех ее сотрудников. Все пострадавшие получили различные ранения, однако особо не настаивали на привлечении нападавшего к ответственности и старались свести общение с полицией к минимуму. И позднее стало понятно почему.

Сам петербуржец объяснил агрессию тем, что по вине финансистов потерял большие деньги. Его до суда отправили в СИЗО, а брокерами заинтересовался УБЭП. В январе 2020 года нападавшего осудили на год тюрьмы и тут же отпустили, так как свое он уже отсидел в следственном изоляторе. А вот лжеброкерам только предстояло тесное знакомство с правосудием.

В сейфах нашлись 180 тысяч евро, а также 17 миллионов рублей. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В сейфах нашлись 180 тысяч евро, а также 17 миллионов рублей. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

28 января в гости к ним пришли полицейские. Стражи порядка провели серию обысков по местам проживания фигурантов, а также в офисах на Невском и Большом Сампсониевском проспектах, Купчинской улице и на Васильевском острове.

Шесть человек были задержаны и позднее арестованы на 2 месяца до суда. Общий ущерб от действий предполагаемых мошенников, работавших к тому же без лицензии, превысил 21 миллион рублей. И судя по всем, это лишь верхушка айсберга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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