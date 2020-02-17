2020-02-17T11:15:12+03:00
Общество

Адвокат петербурженки, сбежавшей из карантина Боткинской больницы, требует оставить клиентку дома

По словам юриста, в случае Аллы Ильиной, лечиться можно и амбулаторно
Роман ЛЯЛИНПетр КИБЕР
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Алла Ильина считает, что не заразна и хочет остаться дома.Алла Ильина считает, что не заразна и хочет остаться дома.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Утром понедельника многочисленные журналисты заполонили здание Петроградского районного суда Санкт-Петербурга. Здесь 17 февраля началось рассмотрение дела Аллы «боткинской беглянки» Ильиной, которая 7 февраля самовольно ушла из коронавирусного изолятора и с этого времени сидела дома. Иск о принудительном возвращении в больницу к ней подал главный санитарный врач Северной столицы.

- Алла пришла на заседание без маски, зато с адвокатом и результатами независимых анализов, которые показали у нее не только отсутствие коронавируса, но и даже банальных гриппа или ОРВИ, - сообщает из зала суда корреспондент «КП-Петербург».

Перед началом заседания представители Роспотребнадзора требовали закрыть заседание, но судья отклонил просьбу.

Адвокат "боткинской беглянки" уверен, что его клиентку не надо отправлять в больницу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Адвокат "боткинской беглянки" уверен, что его клиентку не надо отправлять в больницу.Фото: Артем КИЛЬКИН

При этом адвокат девушки Виталий Черкасов, на всякий случай, заранее обозначил свою позицию журналистам. Он заявил, что его клиентка должна остаться на домашнем долечивании.

- Она воспользовалась своим правом на свободу и нашла способ покинуть больницу. Все эти дни провела дома. 13 февраля к ней пришли сотрудники Роспотребнадзора с требованием пустить и сдать анализы. Она позвонила мне. Мы с врачами договорились, что они без меня ничего делать не будут. Я приехал, но их уже не оказалось, были только журналисты, - заявил адвокат, намекая на не самое логичное поведение сотрудников петербургского Росподребнадзора.

Виталий Черкасов уверен, что сейчас его клиентка опасности для общества не представляет и может дообследоваться дома, либо же амбулаторно, посещая поликлинику.

- Мы считаем, что нет никаких оснований для принудительного помещения в больницу не имеется. Они должны руководствоваться решением главного санитарного врача России, который говорит, что такие пациенты могут наблюдаться дома, - уверен адвокат.

Представитель Роспотребнадзора просили сделать заседание закрытым. Фото: Артем КИЛЬКИН

Представитель Роспотребнадзора просили сделать заседание закрытым.Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее в Роспотребнадзоре «Комсомолке» рассказали, что для полного долечивания Алле Ильиной необходимо провести еще несколько анализов, что займет от трех до пяти дней.

Напомним, что всего из коронавирусного изолятора Боткинской больницы сбежали четверо пациентов. После истории Ильиной, 11 февраля еще трое человек самовольно ушли домой. Двое уже добровольно вернулись, а по третьему Роспотребнадзор также намерен судиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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