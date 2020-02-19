«Идея, конечно, интересная»: В Смольном прокомментировали проект канатной дороги над Невой

Еще в 2018 году, когда Кудрово было деревней, в нем уже жило минимум 60 тысяч человек. С тех пор сдали не одну новостройку. Сейчас, по данным Петростата, в молодом городе прописано примерно 32 тысячи. Достраиваются последние высотки на последних свободных клочка земли между кольцевой и границей с Петербургом.

Вот только транспортная ситуация не меняется. В наличии – все те же заезды через улицу Дыбенко, Кудровский проезд и Народную. В мечтах – станция метро в 2025 году и трамвайный мост над железной дорогой. Что поможет в такой ситуации? Только канатная дорога.

50 МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ НЕВЫ

Манна небесная в виде канатной дороги обрушилась на головы кудровчан весной прошлого года, когда Ленинградская область заговорила о совместном проекте с компанией «Росинжиниринг» – генподрядчиком олимпийских объектов в Сочи. Речь шла о канатке протяженностью четыре километра от Кудрова до станции метро «Проспект Большевиков». Инвестор планировал вложить в проект больше миллиарда рублей.

Теперь же петербургские СМИ распространили информацию о втором канатном проекте, опять же на благо Кудрова, – между проспектом Большевиков и метро «Пролетарская». По такой логике, тросы с кабинками должны натянуть над Невой – в 11 километрах выше по течению от Орловского тоннеля.

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга о новом проекте канатной дороги над Невой узнали от журналистов. По прежнему проекту никаких обсуждений с Ленобластью ведомство не проводило.

– Проект канатной дороги от «Проспекта Большевиков» в Кудрово развивается, но медленно, – пояснил «Комсомолке» источник в администрации Ленинградской области. – Второй проект канатной дороги к Ленобласти отношения не имеет.

– Идея протянуть над Невой канатную дорогу, конечно, интересная, – поделились с «Комсомолкой» в аппарате вице-губернатора Петербурга Максима Соколова, курирующего транспортный и инвестиционный блоки правительства. – Но проработки ни по ней, ни по предыдущей озвученной инициативе с канатной дорогой в Кудово у нас не ведется.

В компании «Росинжиниринг» «Комсомолке» сообщили, что информацией ни о первой, ни о второй канатной дороге не располагают.

ПО СТОПАМ МАНИЛОВА

Канатные дороги не как туристический аттракционный, а как вполне себе общественный транспорт работают в Москве, Нижнем Новгороде и Сочи. Но у местных экспертов от перспективы общественной канатной дороги в Петербурге, что называется, нервы как канаты.

– Технологически воплотить обе инициативы, конечно, реально. Но фактически – сказки. И дело тут не в климате и не в ветре над Невой: в Нижнем Новгороде все прекрасно работает – сам в кабинке над Волгой висел, – признается эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин. – Просто это не то место и не то решение. В районе Кудрова пассажирские и транспортные потоки совершенно другие. Кроме того, под такой общественный транспорт – под станции – нужны огромные площади, которых зачастую просто нет. Вариант с «Пролетарской» просто фантастический: никто в здравом уме туда не поедет. Все это из серии прогрессора Манилова…

Как общественный транспорт канатка уместна, по словам Валдина, на пересеченной местности и над реками, где невозможно построить мост. В Петербурге такая дорога будет впору разве что островам. В туристических целях ее – с коммерческими ценами на проезд – предлагали запустить до стадиона на Крестовском острове.

Впрочем, в правительстве Ленобласти отмечают, что от идеи построить канатку из Кудрова к «Проспекту Большевиков» регион по-прежнему не отказывается: «переговоры с потенциальными инвесторами продолжаются».