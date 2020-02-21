2020-02-21T12:20:20+03:00
Происшествия

Доказано экспертизой: найденные в Мойке останки принадлежат убитой студентке историка Соколова

До этого родители Анастасии Ещенко не исключали проведения эксгумации для дозахоронения
Петр КИБЕРАнна СВЕТЛАКОВА
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Анастасию убили в квартире на набережной реки МойкаАнастасию убили в квартире на набережной реки МойкаФото: СОЦСЕТИ
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Найденные в конце декабря 2019 года человеческие останки в реке Мойка в Петербурге действительно принадлежат убитой доцентом Олегом Соколовым аспирантке Ещенко. Расправа над Анастасией произошла в квартире историка. После убийства преподаватель СПбГУ расчленил тело возлюбленной и по частям стал выкидывать в воду. Первые останки девушки обнаружили почти сразу. Это позволило родителям Анастасии провести похороны дочери в родной станице в Краснодарском крае. Но после захоронения были найдены и другие части тела погибшей.

- Если экспертиза подтвердит, что это ее останки, конечно, мы будем их забирать и хоронить. Мы же их не бросим. Скорее всего, да, придется провести эксгумацию, - пояснял ранее "КП-Петербург" отец Анастасии Олег Ещенко.

Соколов признал вину в убийстве Фото: СОЦСЕТИ

Соколов признал вину в убийствеФото: СОЦСЕТИ

- Действительно, экспертиза подтвердила, - пояснила адвокат семьи Ещенко Александра Бакшеева. - Что будут дальше происходить с останками - это дело родителей. Они этот вопрос не комментируют.

Бакшеева также пояснила нам появившуюся в СМИ новость про дописанную в СИЗО книгу Соколова. Напомним, свой роман "Любовь" бывший доцент СПбГУ посвятил убитой возлюбленной и в будущем хочет продать его. Перед написанием Соколов еще очень хотел заручиться поддержкой родителей убитой девушки. Не удивительно, что они против.

Пара планировала пожениться Фото: СОЦСЕТИ

Пара планировала поженитьсяФото: СОЦСЕТИ

- Это кощунственный момент, он никогда не получит согласие, - заявила Бакшеева. - Большой вопрос, почему он имеет возможность писать роман в СИЗО. Мы будем поднимать этот вопрос.

Сам Олег Соколов сейчас находится в Москве. Адвокат историка Александр Почуев ранее заявлял, что дело должно поступить в суд предположительно в апреле. До этого времени обвиняемый будет оставаться в столичном изоляторе.

История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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