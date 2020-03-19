«Мы умрем от людского идиотизма»: Оперативный штаб Петербурга по коронавирусу отреагировал на панику в обществе

В Петербурге, как и во многих городах мира, введены специальные меры в связи с пандемией коронавируса. С 18 марта закрылись театры и музеи, в общественном транспорте постоянно проводят дезинфецию, более 100 тысяч детей перешли на домашнее обучение, а в городе запрещено проводить мероприятия, на которых собираются более 50 человек. Также многие работодатели отправили работников на удаленку.

В Боткина находятся 8 человек с подтвержденным диагнозомФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Однако все это вызвало панику у горожан, а также множественные разногласия. Кто-то скупает продукты и маски, а некоторые наоборот относятся к коронавирусу, как к легкой простуде. Оперативный штаб Петербурга по инфекции эмоционально отреагировал на панические настроения граждан и объяснил важность изоляции.

- Мы умрем от людского идиотизма. У COVID19 смертность и распространение выше, чем у гриппа и у предыдущих коронавирусов. Просто она еще не наступила, поэтому нет данных за год. Если люди не будут сидеть по домам, то с учетом нынешних данных — в России переболеют около 70% населения. Если у нас будет нормально работать медицина — умрет около 5,2 миллионов человек. Мало? – говорится в сообщении штаба.

Специалисты пояснили, что людям важно уменьшить количество контактов, общения и взаимодействия. А лучше максимально изолироваться. В первую очередь это нужно для снижения нагрузки на медицинскую систему. В условиях быстрого распространения вируса, инфраструктура «зависнет или рухнет».

В Петербурге открылись пункты сдали анализов на коронавирусную инфекциюФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Пока система будет перегружена, а если каждый не старается максимально изолироваться, то она будет перегружена, — не будет возможности вылечить вас от любой другой болезни, то есть прибавляем сюда все то, от чего человечество давно научилось лечить, - пояснили в штабе.

Сейчас сфера здравоохранения активно работает: обучает персонал работать в условиях пандемии, закупает аппараты ИВЛ, разрабатывает вакцину, но на это нужно время.

- Для паники нет никаких оснований, паника — наш враг, как и безответственность. Про мытье рук все знают.

Маска помогает только больным, но не защищает здоровыхФото: Олег ЗОЛОТО

Штаб очень попросил петербуржцев перестать скупать медицинские маски. Они не защищают от вируса, но их дефицит повредит врачам, которые не смогут проводить операции и вообще нормально работать. Помимо этого, маски нужны больным, чтобы не кашлять на предметы и людей.

Напомним, что на утро 19 марта в больнице Боткина находятся 314 человек с подозрением на коронавирус. Подтверждены диагнозы только у восьми. Также все желающие могут сдать анализы на инфекцию.

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