Коронавирус в Петербурге, новости на 25 марта 2020 года: 22 заболевших с подтвержденным диагнозом и 378 госпитализированных

Оперативный штаб Санкт-Петербурга по коронавирусу привел последние данные по состоянию на утро 25 марта. Так, в Боткинской больнице с подозрением на вирусную инфекцию находятся 378 человек.

- Всего за прошедшие сутки было госпитализировано с подозрением на коронавирус 54 человека, в том числе 4 ребенка, - сообщает Оперштаб.

Что касается подтвержденных случаев, то с начала пандемии в городе и области заболели 22 человека. Последний случай был подтвержден вечером 24 марта. В числе заболевших оказался и бывший футболист «Зенита» Максим Астафьев. Он заразился коронавирусом во время поездки в Испанию.

Два человека из числа заболевших выздоровели и были выписаны еще на прошлой неделе. Речь идет о первом пациенте в Петербурге – итальянском студенте медуниверситете имени Мечникова и его знакомой.

Отметим, что и-за мер для нераспространения коронавируса, распоряжением губернатора города на Неве, до 30 апреля закрываются все фитнесс-залы, бассейны, фудкорты в торговых центрах и так далее. А главный санитарный врач Петербурга до той же даты запретила все плановые госпитализации, процедуры и запретила принимать пациентов всем клиникам, в том числе частным и государственным стоматологиям. Исключение составляют экстренные случаи,например острая боль.