На двух петербуржцев, нарушивших самоизоляцию по коронавирусу, завели уголовные дела

В Санкт-Петербурге возбудили еще два уголовных дела о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Под пристальным взором следователей оказались мужчина и женщина 1983 и 1987 годов рождения соответственно. Известно, что они контактировали с лицами, зараженными опасной инфекцией, но отказались соблюдать самоизоляцию.

- Наблюдаются признаки преступлений, предусмотренные частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 236 УК РФ. Следствием проводится комплекс действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается, - сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

В СКР напоминают о необходимости соблюдать режим самоизоляции согласно последнему постановлению правительства Петербурга от 30 марта. Напомним, запрет выхода на улицу ввели лишь для людей возраста 65+. Именно они до 14 апреля должны выходить из дома исключительно с жизненно важной целью – например, направиться до ближайшего продуктового магазина.

Добавим, что первое в России уголовное дело после несоблюдения режима самоизоляции завели как раз в Северной столице. 32-летний житель Петербурга сбежал из пансионата «Заря», нарушив условия карантина.

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