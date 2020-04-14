2020-04-14T17:56:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Откуда завезли коронавирус в Санкт-Петербург: Оперштаб привел данные о странах, из которых возвращались туристы

Всего в город на Неве за две недели приехали 16 970 человек
Петр КИБЕР
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Петербург продолжает принимать вывозные рейсы из других стран.Петербург продолжает принимать вывозные рейсы из других стран.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Общероссийский Инфоцентр, он же Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, привел статистику по количеству вернувшихся домой туристов и странам, откуда они приезжали.

- В период с 24 марта по 6 апреля в регионы Северо-Западного федерального округа прибыли 35 206 человек из 77 стран, - сообщает Инфоцентр.

Первое место, что не удивительно, занимает Санкт-Петербург. За две недели в Северную столицу вернулись 16 тысяч 970 горожан. При этом большая часть из них ездила в Финляндию - 4 634 человека (27%). Далее в списке идут: Таиланд – 2336 (14%), Турция – 1044 (6%), Вьетнам – 920 (5%) и Катар – 762 (4,5%).

Остальные направления в подробную в статистику не попали.

В Петербург чаще всего возвращались из Финляндии и Таиланда. Фото: vk.com/covid2019_official

В Петербург чаще всего возвращались из Финляндии и Таиланда. Фото: vk.com/covid2019_official

Разумеется, далеко не каждый турист был переносчиком коронавирусной инфекции, однако первые случаи в городе были связаны именно с приехавшими из заграницы. Самым первым оказался студент медвуза из Италии, а также его знакомые. Далее в сводках проходили такие государства, как Германия, Австрия, Испания и Швейцария.

Потом больных стало больше – по состоянию на 14 апреля в Санкт-Петербурге 799 пациентов с коронавирусом, только за последние сутки зафиксирован 121 подтвержденный диагноз – и уточнять каждый случай перестали.

Напомним, что с 27 марта Россия полностью остановила все международное авиасообщение. Сейчас за границу летают только самолеты, выполняющие вывозные рейсы. На них граждан России возвращают на родину, в том числе и в Петербург. Так, Пулково уже принял несколько бортов из Таиланда, Испании и с Кипра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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