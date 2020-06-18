В Смольном рассказали, когда общественный транспорт в Санкт-Петербурге заработает в обычном режиме

Петербург медленно, но верно движется к выходу из режима самоизоляции. Город оживает, и все больше людей возвращается на работу. Но главные послабления еще впереди: все еще закрыты парки для прогулок, нельзя сходить в ресторан, никаких массовых праздников или походов в музеи. Пока не вернулся к привычному режиму работы и транспорт.

Подробно о том, как сейчас с ним обстоят дела, «КП-Петербург» рассказывала ранее. На сегодня в городе все еще не работают 76 коммерческих маршрутов и несколько социальных рейсов, а метро закрывается раньше обычного – в 22:00. Все ограничения, конечно, связаны с коронавирусом и ввели их еще в начале апреля. Тогда приостановили работу порядка двух сотен маршруток.

Еще не все отмененные из-за коронавируса маршрутки вернулись к работе.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На протяжении последних нескольких недель отмененным рейсам постепенно разрешают выйти на улицы. Так, последняя «партия» пришлась на 15 июня – еще семь маршруток возобновили работу. Тем не менее петербуржцы все чаще интересуются, когда же «наземка» и подземка заработают в обычном режиме. В Комитете по транспорту объясняют: это будет зависеть от конкретной ситуации с коронавирусом и будет связано с дальнейшими этапами снятия ограничений.

– Работа общественного транспорта в полном объеме будет восстановлена после отмены «особого режима», в котором сейчас живет город. Когда это произойдет, мы сказать не можем. Все зависит от решений, принимаемых Правительством города на основании данных оперштаба по коронавирусу, – рассказал «КП-Петербург» глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков. – Тем не менее мы всегда держим руку на пульсе пассажирских перевозок и по мере необходимости открываем некоторые маршруты и усиливаем действующие.

Так, например, уже завтра, 19 июня, увеличат количество автобусов из Пулково до станции метро «Московская». Напомним, что сейчас из воздушной гавани города ездит автобус №39, а №39Э – временно отменен. Из-за увеличения пассажиропотока работающему рейсу решено добавить 4 дополнительных автобуса. Интервалы движения составят 5-10 минут, а время работы продлят до 1:29 часов ночи. А значит, маршрут вернется к своему привычному режиму.

КОНКРЕТНО

По состоянию на 18 июня 2020 года в Санкт-Петербурге не работают следующие маршруты:

– автобусы №№ 1Кр, 1Л, 25А, 32, 39Э, 55, 62, 64А, 69, 70, 71, 73, 103, 109Б, 110, 154, 163, 166, 169А, 320, 347, 349, 352, 375А, 469А;

– трамваи № 41, 57;

– троллейбусы №№ 1, 21, 28, 42;

– «коммерческие» автобусы №№ К-1 Мега, К-2 Мега, К-3 Мега, К-4 Мега, К-2, К-5, К-7, К-8, К-12, К-13, К-19, К-31, К-39, К-50, К-59, К-77, К-92, К-102, К-106, К-107, К-114, К-123, К-124, К-130, К-132, К-135, К-136, К-142, К-151, К-170, К-187, К-194, К-197, К-206, К-220А, К-247, К-248, К-250, К-251, К-252, К-268, К-281, К-290, К-296, К-296А, К-299, К-309, К-338, К-349, К-375, К-376, К-383, К-404, К-409, К-445В, К-485.

Станции метрополитена для входа пассажиров закрываются в 22:00.