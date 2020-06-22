"Открыл пакет, а там руки": Первые два свидетеля допрошены по делу историка Соколова
Третье заседание по делу историка Олега Соколова наконец дошло до сути вопроса. Несмотря на смену адвоката и его просьбы дать время ознакомиться с материалами дело, несколько свидетелей все же были опрошены. В том числе выступил врач-реаниматолог скорой, оказывавший помощь упавшему в Мойку доценту.
- В ночь на 8 ноября 2019 года нас вызвали по адресу на набережную Мойки. Повод вызова - утопление. По прибытии на место увидели сотрудников МЧС, полиции и другую машину скорой помощи. Фельдшер сказал, что человек был в воде и получил переохлаждение. На момент осмотра пациент был неадекватен и не оценивал обстановку. Он кричал «не трогайте, не подходите», - рассказал медик.
После того, как Олега Соколова отвели в реанимационную машину и попытались раздеть, возникла проблема - в руках тот держал рюкзак. В момент снятия куртки в кармане врачи заметили пистолет и обратились к полицейским, которые уже собирались уезжать.
Пришедший полицейский стал смотреть вещи Соколова, расстегнул рюкзак, достал пакет заглянул внутрь и отшатнулся. Сказал, что внутри лежат руки.
- Хотите посмотреть? - спросил полицейский
- Нет, мы вам верим, - ответили врачи.
После этого в сопровождении сотрудников полиции историка, жизнь которого была в опасности из-за переохлаждения, отвезли в Мариинскую больницу. Далее стражи порядка занялись рюкзаком, где лежали останки, а врач скорой решил спросить самого Соколова, как так получилось. Тот рассказал, что рюкзак он, якобы, увидел плывущим по Мойке, решил достать и упал в воду.
После увольнения Александр Почуева, Олега Соколова представляет новый адвокат Сергей Лукьянов. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб
Вторым дал показания сотрудник коммунальных служб, который участвовал в поисках останков убитой Анастасии Ещенко в Мойке. Именно его бригада с корабля нашла тело молодой аспирантки.
- Это был большой мешок как из-под картошки. В нем лежал белый, как из-под сахара, 50-килограммовый пакет. В нем - черный мешок для мусора. Метр где-то. Мы его вскрыли, там было тело. После этого вызвали полицию, - рассказал свидетель.
Показания мужчины не вызвали вопросов у защиты или обвинения и свидетеля отпустили домой.
После этого обвинители попросили перенести заседание дабы вызвать новых свидетелей и ознакомится с вещественными доказательствами, новый адвокат Олега Соколова с этим согласился.
Отметим, что после увольнения Александр Почуева историку был предложен общественный защитник. Перед началом сегодняшнего процесса за столом сидели два адвоката, однако Соколов заявил, что уже заключил договор с новым юристом и теперь его представляет Сергей Лукьянов.
Новое заседание состоится 29 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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