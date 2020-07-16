Двух инструкторов лагеря на Сямозере, где погибли 14 детей, будут судить заново

Трагический поход в лагере на Сямозере в Карелии унес жизни 14 детей летом 2016 года. Но судебное расследование продолжается. Весной 2019 года шестерым обвиняемым – директору, начальнику и двум инструктором лагеря, а также двум сотрудникам республиканского Роспотребнадзора – вынесли приговор. Виновными признали троих, причем одного формально: истек срок давности.

В лагере "Сямозеро"Фото: Александр КОЛЕРОВ

Им стал молодой инструктор Валерий Круподерщиков. С таким решением суда согласились не все. Приговор оправданных Анатолия Коваленко и Людмилы Котович (на момент трагедии – глава Роспотребнадзора Карелии и его заместитель) оспаривается. А теперь на второй круг судебного расследования вернули и дело Круподерщикова и его оправданного коллеги Павла Ильина. Документы вновь поступили в Петрозаводский горсуд 9 июля. Вести дело будет судья Марина Носова.

Валерий КруподерщиковФото: Артем КИЛЬКИН

– Прокуратура написала кассационное представление – и дело вернули на рассмотрение в суд первой инстанции, все начинается сначала, – рассказал «Комсомолке» адвокат Круподерщикова Дмитрий Маслов. – Сейчас ждем даты первого судебного заседания. Как будет разворачиваться процесс, сказать сложно. Но я говорил и в первой инструкции, что мой подзащитный невиновен. Будем доказывать это и при новом рассмотрении.

Павел ИльинФото: Артем КИЛЬКИН

Обоих инструкторов будут судить за оказание небезопасных услуг. Ранее Круподерщикова осудили за оставление детей в опасности, за что он получил восемь месяцев колонии-поселения, но в силу давности отбывать наказание его так и не отправили. Валерий признавался, что сделал все, что от него зависело. Ильин в момент трагедии в походе не участвовал: инструктор взял выходной.

Судебное расследование, по оценке Маслова, будет длиться как минимум полгода.

СПРАВКА «КП»:

17 июня 2016 года детский отряд «Поморы» парк-отеля «Сямозеро» выдвинулся в водный поход. Группа из 47 ребят переночевала на берегу и планировала добраться до острова Фокенсуари на двух каноэ. Но днем 18 июня поднялся шторм. Одна лодка перевернулась. Двенадцатилетний Всеволод Заслонов дозвонился фельдшеру «скорой» Ирине Щербаковой, но женщина сигнал тревоги проигнорировала (в апреле 2017-го ее осудили на три года тюрьмы с отсрочкой в три года, пока ее дочери не исполнился четырнадцать лет). Четырнадцать детей, в том числе Всеволод, погибли.

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