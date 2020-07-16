Охранника, впустившего убийцу в детский сад в Нарьян-Маре, осудили на 2,5 года колонии

Охранника детского сада в Нарьян-Маре, куда пробрался убийца и зарезал 6-летнего мальчика, осудили на 2,5 года исправительной колонии общего режима. Напомним, неадекватный мужчина без проблем вошел в учреждение и зашел в комнату, где спали юные ребята. Охранник пояснил следствию, что принял убийцу за родителя. К слову, стаж в ЧОП у него был совсем небольшой – менее двух месяцев.

Убийца в момент жестокого преступления слышал некие голоса в голове. Фото: СК РФ

- Установлено, что 36-летний местный житель позвонил в домофон детского сада. Охранник нарушил правила и дистанционно, не выходя из своей комнаты и не узнав цели визита, открыл тому входную дверь. Мужчина поднялся на второй этаж и нанес смертельные ножевые ранения 6-летнему мальчику, - рассказывают подробности шокирующей истории в пресс-службе СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.

Отец и мать ребенка были в разводе. Каждый из них получит от охранника по 600 тысяч рублей. Фото: СОЦСЕТИ

Охранник задержал убийцу слишком поздно, но смог скрутить его до приезда Росгвардии и полиции. Свою вину в суде сотрудник ЧОП признал частично. В итоге его отправили в ИК и взыскали компенсацию морального вреда в размере по 600 тысяч рублей каждому потерпевшему.

Напомним, что жестокого убийцу мальчика, признали невменяемым. Ему назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. По его словам, он убил ребенка, чтобы сбылось некое заклинание.

Охранник из Нарьян-Мара рассказал, как пустил убийцу ребенка в детский сад.

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