2020-07-24T00:37:59+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 24 июля 2020 года: причины десятикратного роста внебольничных пневмоний

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 24 июля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 24 июля 2020 года."Комсомолка" собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 24 июля 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 24 июля 2020 года. Начнем с хорошего – Комздрав официально заявил о снижении заболеваемости инфекцией в Северной столице. Однако COVID-19 еще никуда не отступил. Теперь число зараженных в городе впервые превысило 30 тысяч человек.

- За минувший день в Санкт-Петербурге диагностировали еще 184 случая заболевания инфекцией. Общее число зараженных с начала пандемии сейчас составляет 30 100 горожан. В числе выздоровевших уже 22 714 пациентов. Смертей в общей сложности 1 881, - сообщает Оперштаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Ранее «Комсомолка» писала о десятикратном росте числа внебольничных пневмоний в Санкт-Петербурге. Основной скачок пришелся на май. Наши журналисты выяснили причины такой аномальной заболеваемости. Логично, что в скачке виновата пандемия коронавируса. «Классических» пневмоний, по словам медиков, было как обычно, а вот вирусных – резко много.

Что касается статистики по Ленобласти, то на 24 июля там выявили 5538 зараженных, из них 4412 человек успели выздороветь, а 50 – скончались. Напомним, во всех районах 47-го региона проведут тестирования на антитела к коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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