Заведения общепита возобновили работы в Санкт-Петербурге с 4 января 2021 года. Напомним, что Смольный постановил закрыть двери кафе, барам и ресторанам на протяжении пяти дней в новогодние праздники, чтобы избежать распространения коронавируса. Однако власти оставили возможность кормить посетителей на улице, на специальных зимних верандах.- С 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 6.00 до 23.00, запрет сохранится исключительно на их работу в ночное время (с 23.00 до 6.00), - напоминают на сайте администрации Санкт-Петербурга.Точной такой же график работы сохраняется и для общепита, расположенного в торговых центрах, но только если эти заведения имеют отдельный вход с улицы. А вот фуд-корты и фуд-плейсы, которые находятся в ТЦ, все еще должны быть закрыты, минимум по 31 января.Добавим, что ранее журналисты «Комсомолки» лично протестировали зимние веранды на холоде. Короче говоря, лучше бы не пробовали. Об остальных ограничениях по коронавирусу в начале 2021 года сказано в отдельном материале.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Власти Санкт-Петербурга похвалили владельцев общепита, закрывшегося на новогодние праздникиСмольный заявил о высокой предпринимательской ответственности многих бизнесменов (подробности)