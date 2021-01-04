«Комсомолка» продолжает следить за состоянием здоровья Алисы Фрейндлих, которая уже неделю находится в петербургской больнице из-за заражения коронавирусом. Напомним, что инфекцией заболела почти вся семья – дочь и внучка народной артистки СССР. Перед Новым годом врачи сообщали, что Алису Бруновну положили в палату интенсивной терапии. Она дышала самостоятельно, разве что получала кислородную поддержку из маски, и даже просила у медиков одолжить сигаретку. Сейчас тяжелое состояние сохраняется, но поводы для оптимизма есть.- Состояние Алисы Бруновны стабильное. Она находится в реанимационном отделении, так как сейчас праздничные дни, и ей необходимо постоянное наблюдение. Настроение у нее хорошее, оптимистичное. Она проявляет свой сильный характер, очень дружественно и с пониманием общается с персоналом. Считаем, что кризис она преодолела. По лабораторным данным имеется обнадеживающая обстановка, - рассказал «КП-Петербург» источник в инфекционном стационаре.Добавим, что в больницу 86-летняя Фрейндлих поступила с поражением легких в 36 процентов. Что касается состояния здоровья внучки и дочери артистки, то им стало лучше.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:\\"Судьба распорядилась так, что мы вместе\\": Дочь и внучка Алисы Фрейндлих попали в больницу с коронавирусом под Новый годИз-за болезни семья встретит праздник в палате петербургской больницы (подробности)«Врачи не дают прогнозов»: Попавшая в больницу с коронавирусом Алиса Фрейндлих до этого неделю лечилась домаСейчас актриса находится в палате интенсивной терапии, дышит она самостоятельно (подробности)Состояние здоровья Алисы Фрейндлих, больной коронавирусом: Звезда \\"Служебного романа\\" страдает без возможности покуритьПод Новый год состояние здоровья Алисы Фрейндлих остается стабильно тяжелым (подробности)