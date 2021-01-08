Неординарное и вместе с тем трагичное ДТП случилось 6 января в деревне Исаково Тосненского района Ленобласти. Двое приятелей, очевидно, заскучав на длинных каникулах, решили немного поразвлечься и устроить катания с ветерком. В результате мужчины соорудили импровизированные сани – тросом привязали к легковушке автомобильный капот. Дальше сценарий очевиден: один из товарищей сел за руль, а другой – на злосчастные «сани».Однако когда водитель стал выезжать из двора, импровизированный «прицеп» вынесло на встречную полосу.- В этот момент по встречной полосе ехала машина марки ВАЗ. Под нее-то и угодили самодельные «сани», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. – 28-летний мужчина, сидевший в них, получил множественные травмы и скончался на месте. Как позже выяснилось, легковушкой, с которой столкнулись «сани», управлял мужчина без водительских прав.Удостоверения не оказалось и у водителя, который вез погибшего на тросе. Вдобавок к этому он был изрядно пьян. В данный момент полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, еще одно замысловатое ДТП произошло на днях в Красносельском районе Петербурга. Мужчина на каршеринге снес 4 машины и сбежал с места аварии. Еще один чудак - мотоблогер из Москвы - провалился под лед Ладожского озера на своем трицикле. Кроме того, в новогодние праздники несколько детей разбились во время катания на ватрушках.