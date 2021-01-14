Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, 14 января, зарегистрировал апелляционную жалобу адвоката Сергея Лукьянова, который представляет интересы историка Олега Соколова. В ней юрист просит учесть «аморальность и противоправность поведения потерпевшей» и смягчить наказание.- Адвокат полагает, что приговор является незаконным, необоснованным. Выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, суд существенно нарушил уголовно-процессуальный закон, неправильно применил уголовный закон, приговор является несправедливым, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.По мнению Сергея Лукьянова, приговор от 25 декабря 2020 года Олегу Соколову несоразмерен степени преступления и его требуется отменить, а потом пересмотреть в сторону смягчения.Напомним, что за убийство и расчленение молодой сожительницы, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, бывший доцент того же вуза получил 12,5 лет строгого режима. Причем часть наказания составил срок за незаконное хранение оружия, из которого и была застрелена девушка.Потерпевшая сторона - родные погибшей, с решением суда согласны, так как «Настю уже не вернуть».Интересно, что адвокат Сергей Лукьянов параллельно задействован и в другом громком процессе. Он представляет интересы жены репера Энди Картрайта Марины Кохал, которая, по странному совпадению, также хотела избавиться от тела, расчленив его. Следствие подозревает девушку в убийстве, но доказать это пока не получается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Последняя любовь Наполеона: Историка Олега Соколова приговорили к 12,5 годам колонии строгого режимаСуд вынес приговор убийце 24-летней аспирантки Ещенко. Рассказываем самое главное, что нужно знать об этом деле (подробности)