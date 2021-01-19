Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску историка Олега Соколова к его бывшей любовнице Екатерине Пржигодзкой и ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» (видеоплатформа Premier) о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также обязании опровергнуть порочащие сведения и возмещении морального вреда.- 22.05.2020 на видеоплатформе Premier вышел документальный фильм под названием «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». Истец просит признать не соответствующими действительности ряд перечисленных сведений. Обязать ответчиков опровергнуть указанные сведения путем размещения видеообращения Пржигодзкой. Обязать удалить фильм, - говорилось в иске, о котором сообщала Объединенная пресс-служба судов Петербурга.Также историк требовал взыскать с ответчиков по 1000 рублей компенсации морального вреда.Изначально рассмотрение дела было назначено на октябрь 2020 года, однако неоднократно переносилось и лишь теперь дошло до судьи. Потом был еще один иск, уже в ноябре. Впрочем, решение Фемиды оказалось не в пользу Соколова. Суд в удовлетворении заявленных требований отказал.Напомним, что 25 декабря 2020 года самого Соколова приговорили к 12,5 годам лишения свободы за убийство молодой сожительницы Анастасии Ещенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Я тебя убью и закопаю на стройке»: Экс-любовница историка Соколова рассказала о пытках и шантаже с видео для взрослыхВ суде первая жертва доцента СПбГУ, убившего аспирантку, вспомнила, как он ее душил лошадиными поводьями, поднимал за уши и говорил ее матери, что дочь - нимфоманка (подробности)Версия: Доцент СПбГУ Соколов убил студентку-любовницу, когда она спалаВыстрел в упор в висок говорит о том, что жертва не сопротивлялась (подробности)«Угрожали и караулили у подъезда»: Перед убийством студентки доцент Соколов рассказал друзьям о преследованииПреподавателя СПбГУ караулили у подъезда (подробности)