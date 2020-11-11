Адвокат Олега Соколова подал заявление о клевете в отношении бывшей любовницы историка

Защита Олега Соколова обвинила бывшую любовницу историка в лжесвидетельстве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Адвокат историка Олега Соколова подал заявление в Следственный комитет, требуя проверить одну из свидетельниц стороны обвинения на наличие клеветы и ложных показаний. Ранее девушка обвинила экс-доцента в пытках и истязаниях.

- Екатерина Пржигодзкая дала показания в качестве свидетеля в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. Она обвинила Олега Соколова в пытках и истязаниях, якобы имевших место 29.11.2008. По словам моего доверителя, данные сведения являются заведомой ложью и клеветой. В действительности почти 12 лет назад между Соколовым и Пржигодзкой произошел словесный конфликт, в результате которого Пржигодзкая получила пару оплеух, - сообщил «КП-Петербург» адвокат историка Александр Торгашев.

По его словам, Олег Соколов сразу извинился перед девушкой и конфликт был исчерпан, однако, позднее потерпевшая подала заявление в милицию. Однако там ей отказали и предложили написать другое заявление, о побоях, чего сделано не было.

После этого девушка еще год жила с историком, а ездила с ним в заграничные поездки даже до 2013 года.

Бывшая сожительница Соколова рассказала в суде о пытках и угрозе убийством. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Однако после начала судебного процесса по делу об убийстве Анастасии Ещенко, Пржигодзкая начала рассказывать, что Соколов заранее спланировал ее пытки, привязал к стулу, подносил включенный утюг к лицу, бил по лицу, в живот кулаками, поднимал за уши вместе со стулом, душил, угрожал убийством.

- При этом соседи никакого шума и криков о помощи в тот вечер не слышали, - отмечает адвокат историка.

Сторона защиты считает заявления свидетеля обвинения ложными и просит разобраться в ситуации.

Интересно, что, по мнению адвокатов, к делу может быть причастен и оппонент Соколова публицист Понасенков, который якобы имел разговор с Пржигодзской о произошедшем конфликте. После чего Соколов начал получать СМС с угрозами с неизвестных номеров.

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