«Угрожали и караулили у подъезда»: Перед убийством студентки доцент Соколов рассказал друзьям о преследовании

Жестокое убийство от преподавателя СПбГУ, историка и кавалера Ордена почетного легиона Олега Соколова для друзей пожилого доцента стал шоком. Как он мог пойти на чудовищное преступление и расправиться со своей 24-летней любовницей-студенткой Анастасией Ещенко, никто из близких объяснить не может. Поэтому сейчас знакомые Соколова восстанавливают картину, которая предшествовала гибели юной невесты.

Олег Соколов собирался выступать на конференции. Он рассказывал друзьям, что начал подготовку. При этом педагог также делился своими планами жениться на Насте. Пара выглядела счастливой. На публике они не ссорились и вели себя как влюбленные. За несколько недель до трагедии будущая чета даже устроила ужин при свечах с друзьями. На нем были кинокритик Михаил Трофименков и художник, артист и музыкант Сергей Бугаев. В тот день Соколов вел себя как и в другие дни. За одним исключением.

Олег Соколов пригласил друзей на ужин с Настей Фото: Михаил Бугаев

- Олег переживал из-за судов со своим оппонентом - историком Понасенковым, - поделился с "КП-Петербург" Михаил Трофименков. - Говорил, что ему угрожают, караулят в подъезде, расписывали парадную угрозами. Кроме этого ему слали гневные СМС, чтобы он перестал судиться. Его это удручало и бесило.

К слову, о травле и усталости от судов Соколов жаловался и своей матери. Женщина считает, что от всего происходящего он сошел с ума.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743376" frameborder="0"></iframe> За год до трагедии: В Сеть попало видео с бала, где вальсируют доцент Соколов и его любимая студентка Анастасия Ещенко.

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